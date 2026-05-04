María Fernanda León comparte triste noticia que la tiene con el corazón roto

María Ferrnanda León, presentadora de De boca en boca, está con el corazón roto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La presentadora de De boca en boca, María Fernanda León, ha estado pasando por días muy duros y, aunque ha sabido disimularlo frente a cámaras, ya no aguantó más y contó que está con el corazón roto.

La también cantante del grupo Erick León y la Jungla reveló que hace 15 días murió uno de los seres más queridos y chineados por ella: su perrita Lulú, quien tenía un problema cardiaco había estado internada hace como un mes.

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María Fernanda León tenía 9 años con su Lulú

Con la voz entrecortada y aguantando las lágrimas, la comunicadora contó que no había querido hablar del tema porque han sido días muy duros y de mucho dolor.

“Mi Lulú se me fue hace 15 días y no he logrado visualizar mi vida sin ella. Lo que sé es que me ama y me cuida, lo siento”, expresó.

María Fernanda León, cantante y presentadora de De boca en boca de Teletica, tenía 9 años con su perrita Lulú. (redes/Instagram)

Buscó refugio

María Fernanda confesó que en este proceso se ha refugiado en su familia, amigos y personas cercanas que la han sostenido emocionalmente en este momento tan complicado.

Además, recordó con amor cómo llegó Lulú a su vida, cuando apenas era una cachorrita que le entregaron en una caja de zapatos, y aseguró que le queda la paz de saber que le dio una vida llena de amor y felicidad.

“Tengo la satisfacción plena de que fue una perrita muy feliz desde que llegó a mis manos hasta el último día que me movía la colita”, dijo.

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María Fernanda León tenía 9 años con su Lulú

Además, aprovechó su experiencia para enviar un mensaje a quienes atraviesan alguna pérdida o momento difícil: permitirse llorar y sentir el dolor también es parte de sanar.

“Todo pasa y aunque parece que la vida se va a acabar, no se acaba”, concluyó.