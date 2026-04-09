María Fernanda León pide oraciones por la salud de uno de sus seres más amados

María Fernanda León es cantante y presentadora de De boca en boca de Teletica. (redes/Instagram)

La presentadora de De boca en boca, María Fernanda León, lleva varios días sin aparecer en el programa y finalmente reveló la razón detrás de su ausencia, así como uno de los motivos por los que regresará hasta este viernes a la pantalla de Teletica.

La también cantante explicó que, aunque se tomó unos días de vacaciones, también ha estado atravesando una situación muy difícil a nivel personal debido a la salud de su perrita Lulú, que permanece internada y delicada.

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María Fernanda León tiene nueve años con Lulú por lo que es su consentida. (redes/Instagram)

Por eso decidió hacer pública la situación que está enfrentando para a su vez pedir oraciones para que su chineada salga de la crisis.

“Quería pedirles sus oraciones para mi Lulucita, mi princesa y chihuahuita, que tiene nueve años conmigo”, expresó conmovida.

Un problema serio

León contó que su mascota padece un problema en el corazón y que en los últimos días no ha reaccionado bien al tratamiento, lo que ha generado mucha angustia en su familia.

Lulú está siendo atendida por el veterinario Leo Solórzano, quien es figura de ¡Qué buena tarde!, a quien la presentadora agradeció por su profesionalismo y apoyo en medio de la incertidumbre.

“Leo es un doctor y un profesional tan increíble que, aun en medio de un diagnóstico que tal vez no era positivo, nos ha dado mucha calma”, señaló.

María Fernanda León regresará hasta este viernes al programa De boca en boca. (redes/Instagram)

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Además, destacó el respaldo de su familia, especialmente de su hermana, quien la ayudó a cuidarla mientras ella estaba de vacaciones.

“Los que tienen mascotas pueden entender… uno se desequilibra emocionalmente. Solo les pido buenos deseos, oraciones para mi princesita, que pronto pueda estar aquí en mi casa y que ya estemos juntitas”, confesó.

Con el corazón en la mano, María Fernanda aseguró que espera pronto tener a su mascota de vuelta en casa, mientras se prepara para retomar sus labores en televisión.