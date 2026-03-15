María Fernanda León llegó a Picnic con un detalle muy especial en su “outfit”

María Fernanda León, presentadora de De boca en boca, fue al festival Picnic con un grupo de amigos. (redes/Instagram)

La presentadora María Fernanda León fue una de las famositicas que se dejó ver en la primera fecha del Picnic Festival Centroamérica, que se realizó este sábado en el Centro de Eventos Pedregal.

La figura del programa De boca en boca llamó la atención no solo por disfrutar del ambiente musical, sino también por el “outfit” que escogió para la ocasión, como dicen ahora los más jóvenes.

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Su look tenía un detalle muy especial, pues no salió de una tienda ni de una marca famosa, sino del talento de su propia mamá.

María Fernanda León lució unos pantalones muy especiales. (redes/Instagram)

“Detalles del outfit. El jeans fue creación de mi mamá, que es espectacular, yo le di el jeans y ella hizo el diseño”, explicó León, orgullosa del resultado.

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No fue lo único

Pero el pantalón no fue el único detalle hecho en casa. La también cantante lució un collar rojo que igualmente fue elaborado por su mamá.

“El favorito del mundo”, escribió la presentadora, dejando claro que, además de estilo, su look llevaba mucho significado familiar.