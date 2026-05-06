Imitador y cantante costarricense expone los insultos que recibió de una seguidora

El imitador y cantante Weedny Wax se volvió tema de conversación tras compartir en sus historias de Instagram una conversación con una seguidora que se mostró molesta por un tema con entradas.

La persona había adquirido boletos para uno de sus shows en Alajuela, pero luego se dio cuenta de que no podría asistir por un viaje.

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“Hola, buenos días, Weedny. Quería pedirte ayuda con algo. Amor, compré las entradas para el 12 de julio del show de ustedes y olvidé completamente que estaré fuera del país con mi pareja. ¿Hay algo que ustedes me pueden sugerir hacer? Son dos: la mía y la de mi pareja”, escribió la persona.

Weedny Wax expuso la conversación en sus redes. (Imitadoracr/Instagram)

La respuesta y el enojo

Ante el mensaje, el artista le sugirió regalar los boletos a alguien más interesado en asistir.

“Mi amor, sería tal vez que las transfieras a alguien que quiera ir”, escribió.

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La respuesta no fue bien recibida y la seguidora reaccionó con enojo: “Yo la verdad lo que pienso es que ustedes son unos h*$p!. No les interesa ayudar a nadie y solo la plata. Nunca más”.

Reacciones en redes

El propio artista confirmó a La Teja que la conversación es real y que incluso ha generado reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales tomaron el hecho con humor.

El evento es parte de la gira “Manual para el amor”, con presentaciones en diferentes puntos del país, donde la disponibilidad de boletos suele estar previamente definida.