Glenda Umaña se pronuncia por la muerte a los 87 años de Ted Turner, el fundador de CNN

La periodista costarricense Glenda Umaña reaccionó con un sentido mensaje a la muerte del magnate estadounidense Ted Turner, reconocido como el fundador de CNN.

El empresario falleció este miércoles a los 87 años, según confirmó un comunicado de Turner Enterprises.

Glenda Umaña (de rojo) compartió esta fotografía de la vez que conoció a Ted Turner cuando visitó el estudio de noticias de CNN den Español. Fotografía: Instagram Glenda Umaña. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Glenda Umaña reacciona así tras ser involucrada en supuesta pelea en televisión

Murió tras enfrentar una dura enfermedad

Turner murió luego de ocho años luchando contra la demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo.

“Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”, expresó Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide.

El mensaje de Glenda Umaña

Tras conocerse la noticia, Glenda Umaña, quien trabajó durante 18 años en CNN en Español, no dudó en compartir su sentir.

“Gracias de corazón, querido Ted… Un hombre tan visionario que revolucionó la forma de hacer noticias y nos incluyó”, escribió la comunicadora en su cuenta de Instagram.

El mensaje lo acompañó con una fotografía de sus años en la cadena internacional, donde aparece junto con Turner y varios de sus excompañeros.

“En 1997 lanzó CNN en Español, y nunca olvidaré el día que entró al newsroom y lo conocimos. Fue un momento que marcó mi vida profesional. Hoy ha partido, pero su legado por el buen periodismo quedará siempre con nosotros. Gracias, querido Ted Turner”, agregó.

El empresario Ted Turner fundó la cadena internacional de noticias CNN. Fotografía: Getty Images via AFP. (BEN ROSE/Getty Images via AFP)

LEA MÁS: Glenda Umaña se mostró consternada por la repentina muerte de Alberto Padilla

Un vínculo de años con CNN

Umaña fue una de las figuras más reconocidas de CNN en Español hasta su salida en octubre del 2014, con su última aparición al aire el 7 de noviembre de ese mismo año.

Su paso por la cadena le permitió conocer de cerca al empresario que cambió la historia de los medios.

El legado de Ted Turner

Según destacó CNN en una nota luctuosa, Ted Turner construyó un imperio mediático que incluyó la primera “superestación” de televisión por cable, canales de cine y dibujos animados, además de equipos deportivos como los Atlanta Braves.

Su mayor aporte fue revolucionar la industria al apostar por la transmisión de noticias en tiempo real, las 24 horas del día, a través de CNN y CNN en Español.

LEA MÁS: Glenda Umaña halló un video de hace 30 años, cuando Telenoticias hizo un noticiero infantil

Gracias a esa visión, en 1991 la revista Time lo nombró “Hombre del Año”.