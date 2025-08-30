Farándula

Glenda Umaña se mostró consternada por la repentina muerte de Alberto Padilla

Glenda Umaña no pudo ocultar su dolor ante la muerte de su excompañero de trabajo en CNN, Alberto Padilla

Por Ovidio Ramírez

La periodista costarricense, Glenda Umaña se mostró consternada en redes sociales al enterarse de la muerte de su amigo y excompañero de trabajo Alberto Padilla.

Glenda Umaña fue compañera de trabajo de Alberto Padilla en CCN. Redes
Glenda Umaña fue compañera de trabajo de Alberto Padilla en CCN. Redes (Redacción/Instagram @Unspeakable)

La comunicadora escribió unas sentidas palabras en su cuenta de Facebook en el que hizo un breve repaso de cómo se conocieron y que hicieron juntos a lo largo de los años.

“Amanezco totalmente en shock…

“Enterándome de la noticia del descanso eterno de nuestro querido amigo Alberto Padilla.

“Dios le concedió partir en nuestra tierra #CostaRica donde vivía hace unos ocho años y era totalmente feliz.

“¿Pero qué haces en Atlanta? ¿Por qué no te vienes de una a Costa Rica?”, me decía siempre.

“Nos conocimos en 1997 cuando ambos fuimos parte del grupo de periodistas y presentadores que fundó CNN EN ESPAÑOL y donde fue sumamente exitoso con su programa “Economía y Finanzas”.

Falleció en San José el expresentador de CNN, Alberto Padilla.
Falleció en San José el expresentador de CNN, Alberto Padilla. (Tomada de su cuenta de X/La Nación)

“Pero fue en los últimos 10 años donde nos unimos más en distintos proyectos profesionales.

“Era una persona saludable, hacía ejercicio y disfrutaba especialmente del golf, caminando los 18 hoyos sin carrito.

“Anoche estaba disfrutando con sus amigos acá y se sintió mal. Lo llevaron al hospital y falleció de un ataque fulminante del corazón.

“Oro especialmente por sus dos hijos adorados, quienes viven en Atlanta y de quienes estaba sumamente orgulloso.

(Cortesía)

“Abrazo a todos nuestros amigos de CNN. Nos abrazamos y celebramos su vida y su llegada a la Casa Del Padre.

¡Gracias por tus consejos! Hasta pronto amigo. Te queremos mucho".

Un duro momento para Glenda y todos lo que conocieron y compartieron con Alberto.

Ovidio Ramírez

Ovidio Ramírez

Egresado en la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y técnico en Administración de Negocios en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene experiencia en periódicos y revistas.

