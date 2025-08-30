Glenda Umaña se mostró consternada por la repentina muerte de Alberto Padilla

La periodista costarricense, Glenda Umaña se mostró consternada en redes sociales al enterarse de la muerte de su amigo y excompañero de trabajo Alberto Padilla.

Glenda Umaña fue compañera de trabajo de Alberto Padilla en CCN. Redes (Redacción/Instagram @Unspeakable)

La comunicadora escribió unas sentidas palabras en su cuenta de Facebook en el que hizo un breve repaso de cómo se conocieron y que hicieron juntos a lo largo de los años.

“Amanezco totalmente en shock…

“Enterándome de la noticia del descanso eterno de nuestro querido amigo Alberto Padilla.

“Dios le concedió partir en nuestra tierra #CostaRica donde vivía hace unos ocho años y era totalmente feliz.

LEA MÁS: Alberto Padilla, expresentador de CNN, muere de manera sorpresiva en Costa Rica

“¿Pero qué haces en Atlanta? ¿Por qué no te vienes de una a Costa Rica?”, me decía siempre.

“Nos conocimos en 1997 cuando ambos fuimos parte del grupo de periodistas y presentadores que fundó CNN EN ESPAÑOL y donde fue sumamente exitoso con su programa “Economía y Finanzas”.

Falleció en San José el expresentador de CNN, Alberto Padilla. (Tomada de su cuenta de X/La Nación)

“Pero fue en los últimos 10 años donde nos unimos más en distintos proyectos profesionales.

“Era una persona saludable, hacía ejercicio y disfrutaba especialmente del golf, caminando los 18 hoyos sin carrito.

LEA MÁS: Glenda Umaña está muy dolida por algo que le hicieron y envía un alarmante mensaje

“Anoche estaba disfrutando con sus amigos acá y se sintió mal. Lo llevaron al hospital y falleció de un ataque fulminante del corazón.

“Oro especialmente por sus dos hijos adorados, quienes viven en Atlanta y de quienes estaba sumamente orgulloso.

(Cortesía)

“Abrazo a todos nuestros amigos de CNN. Nos abrazamos y celebramos su vida y su llegada a la Casa Del Padre.

¡Gracias por tus consejos! Hasta pronto amigo. Te queremos mucho".

LEA MÁS: Glenda Umaña halló un video de hace 30 años, cuando Telenoticias hizo un noticiero infantil

Un duro momento para Glenda y todos lo que conocieron y compartieron con Alberto.