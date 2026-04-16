Glenda Umaña reacciona así tras ser involucrada en supuesta pelea en televisión

La periodista Glenda Umaña salió al paso de una publicación que circula en redes sociales y que la involucra en un aparente pleito en televisión con un alto funcionario público.

“Una sola pregunta de Glenda Umaña enfurece a Róger Madrigal (actual presidente del Banco Central de Costa Rica) y las consecuencias han conmocionado a todo el país”, se lee en la publicación.

Glenda Umaña trabaja en la actualidad como periodista independiente. Fotografía: Instagram Glenda Umaña. (Instagram)

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Imágenes fuertes encendieron las alarmas

Con la aparente noticia se difundieron imágenes impactantes de la supuesta pelea, donde incluso se observa la intervención de la Fuerza Pública.

Sin embargo, como todo resultó ser un montaje falso, según confirmó la comunicadora.

Alerta por estafa digital y desinformación

Umaña aclaró que la noticia es falsa y que se trata de un montaje más de la ciberdelincuencia para intentar estafar a las personas.

“ATENCIÓN: ESTO ES FALSO. Amigos, la mayoría de ustedes reconoce de inmediato cuando una publicación es falsa. Pero aun así, es fundamental reportarla. Cada reporte ayuda a que el algoritmo deje de empujar este tipo de fraudes que tanto daño están causando”, expresó la exfigura de CNN en Español en Instagram al desmentir lo que se anda diciendo de ella.

Glenda Umaña recalcó la falsedad de esta publicación. (Instagram/Instagram)

“Ver ya no es creer”: advierten sobre inteligencia artificial

La periodista también compartió información del experto en inteligencia artificial Leandro Camacho, quien alertó sobre la preocupante realidad que trae esta tecnología.

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“(El experto nos advierte que) Estamos entrando en una etapa en la que ‘ver ya no es creer’. Recalca que hoy la inteligencia artificial puede crear videos, imágenes y audios híper realistas, que parecen reales… pero no lo son”, indicó según lo que le dijo el especialista.

“Esto significa que cualquier figura pública —y pronto cualquier persona— puede ser víctima de suplantación y desinformación”, agregó.

Llamado urgente a reportar contenido falso

Glenda instó a la gente a reportar este tipo de publicaciones y no compartirlas para evitar que más personas caigan en engaños.

“Hacerlo de forma activa (el reporte) frena la desinformación. Esto ya no es solo un reto tecnológico. Es un tema de educación digital, conciencia y acción colectiva”, mencionó.

Glenda Umaña pidió a la gente denunciar contenido de este tipo pues se trata de estafas. (Instagram/Instagram)

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También pidió a las personas no difundir este tipo de contenido en sus perfiles para evitar más víctimas de fraudes digitales.