Glenda Umaña no se guarda nada y le dice todo esto a Djenane Villanueva tras su despido de Repretel

La reconocida periodista Glenda Umaña no se quedó callada tras el sorpresivo despido de Djenane Villanueva de Repretel, luego de 23 años en la televisora.

Con un mensaje cargado de admiración, respeto y cariño, Umaña dejó claro lo que significa su colega para el periodismo costarricense.

Glenda Umaña y Djenane Villanueva son amigas de años. Fotografía: Facebook Glenda Umaña. (Facebook/Facebook)

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Un despido que sigue dando de qué hablar

El despido de Djenane Villanueva el pasado jueves generó múltiples reacciones en el gremio, pero pocas tan sentidas como la de Glenda Umaña, quien decidió alzar la voz públicamente.

“Hoy quiero felicitar, con el corazón lleno de orgullo y gratitud, a mi gran amiga y extraordinaria colega por su entrega incansable y su amor profundo por esta profesión, durante más de 23 años al servicio de los costarricenses a través de los noticieros de Repretel”, afirmó la exfigura de CNN en redes.

“Una voz firme, honesta y humana”

Umaña no escatimó en elogios para describir la trayectoria de Villanueva, destacando no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana.

“Djenanne no solo ha sido una periodista ejemplar y solidaria; ha sido una voz firme, honesta y humana. Se ha entregado con alma, vida y corazón a una vocación que la apasiona, y por eso los costarricenses le debemos un aplauso de pie, respeto y un agradecimiento eterno”, dijo.

Djenane Villanueva fue despedida de Repretel este jueves. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

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Huella internacional en CNN

La también exfigura de CNN en Español resaltó que la carrera de su amiga no se limita a Costa Rica, pues ha tenido un impacto importante a nivel internacional.

“Además, ha dejado huella más allá de nuestras fronteras, destacándose como una de las pocas reporteras que ha permanecido 29 años en CNN en Español desde sus inicios, gracias a su talento, su ética intachable y profesionalismo”, comentó.

Un nuevo comienzo lleno de esperanza

Lejos de enfocarse en la salida, Glenda prefirió ver este momento como el inicio de una nueva etapa para Djenane.

“Amiga querida, te felicito por una carrera impecable en Repretel, construida con sacrificio, coherencia y amor por la verdad. Me siento profundamente feliz e ilusionada por esta nueva etapa de tu vida, porque sé —sin dudarlo— que la vivirás con la misma pasión, compromiso y profesionalismo que te han acompañado desde el primer día.

Glenda Umaña dedicó este mensaje público a Djenane Villanueva. (Facebook/Facebook)

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“Que Dios te bendiga siempre y que el camino que viene esté lleno de luz, paz y nuevas conquistas”, finalizó.