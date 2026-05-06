Bailarín Michael Rubí está de cumpleaños y así lo sorprendió su novio

El reconocido bailarín costarricense Michael Rubí celebró este 6 de mayo un cumpleaños muy especial y lo hizo rodeado de amor gracias al gesto que tuvo su novio, el maquillista Jonathan Aparicio.

La pareja disfruta de unos días en Valle de Bravo, uno de los llamados Pueblos Mágicos de México y famoso por sus impresionantes paisajes, razón por la que muchos lo conocen como “la Suiza mexicana”.

Michael Rubí y Jonathan Aparicio están juntos desde hace cerca de año y medio. Fotografía: Instagram Michael Rubí. (Instagram/Instagram)

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“Le celebro al amor de mi vida”

Desde ese paradisíaco destino, Jonathan sorprendió al actual campeón de Mira quién baila con un emotivo mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

“Hoy (este miércoles) le celebro al amor de mi vida, mi persona favorita, mi lugar seguro”, inició el mensaje dedicado a Michael.

Un mensaje lleno de amor y admiración

Aparicio aprovechó el cumpleaños para destacar las cualidades que más admira de su pareja.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias por existir, por tu corazón tan bonito, por tu talento, por tu fuerza y por hacer mi vida más feliz solo con estar en ella. Estoy demasiado orgulloso de ti y de todo lo increíble que eres”, continuó.

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El maquillista también expresó sus deseos para este nuevo año de vida del bailarín.

“Deseo que este nuevo año te regale sueños cumplidos, paz, amor y todo lo hermoso que mereces, porque mereces el mundo entero. Te amo”, finalizó.

El mensaje estuvo acompañado por un video en el que Jonathan le canta cumpleaños feliz a Michael desde una terraza con una espectacular vista del destino turístico mexicano.

Michael y Jonathan tienen cerca de año y medio de relación amorosa.