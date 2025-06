Novio de Michael Rubí habla sin filtros sobre su relación con el bailarín

El novio de Michael Rubí habló de la relación. (Instagram Michael Rubí/Instagram Michael Rubí)

Luego de mantener su relación fuera del foco mediático, el novio de Michael Rubí, Jonathan Aparicio, decidió hablar sin filtros sobre cómo maneja su historia de amor con el reconocido bailarín.

En una entrevista con La Teja, compartió detalles de su vida en pareja y cómo mantienen su relación a distancia, pues como bien se sabe, Rubí vive en México, ya que allá trabaja para Gloria Trevi.

Jonathan Aparicio es la pareja de Michel Rubí. (lilly a/lilly arce)

“Pues, es un poco complicado como todo, y es mi primera vez en una relación a distancia, y segunda relación estable”, comentó muy enamorado.

El estilista agregó que la relación ha sido muy linda y se ha manejado de la mejor manera, ya que la clave está en la comunicación.

Michael Rubí, en alguno de los shows de Gloria Trevi (redes/Instagram)

Ambos disfrutan cada vez que se ven. (Instagram/Instagram)

“Aunque Michael no esté presente aquí, yo considero que lo está, porque hablamos todos los días, nos llamamos, nos contamos lo que nos pasa en el día, cómo estuvo nuestro día y creo que eso hace que nos sintamos más cerca”, dijo.

La relación de ambos se siente de cerquita, ya que él, después de cada show y presentación, le tiene algún detalle bonito al bailarín.

“Siempre trato de mandarle flores después de cada show, aunque yo no esté, y lo que me gusta es que sienta que yo estoy ahí presente, aunque esté lejos”, destacó.

Para Aparicio, la relación va viento en popa a pesar de que se ven cada cierto tiempo.

“No hemos planeado el tema de vernos seguido, pero yo viajé el 18 de abril a México y me devolví el 25 de mayo. Tengo nada de haber vuelto, y después de eso no lo he visto porque ha estado con la gira de Latinoamérica donde estuvo en Ecuador, Perú, Colombia y demás, entonces este tiempito que estuvo ocupado, yo me vine a trabajar”, dijo.

Por México

Jonathan dijo que cuando fue a visitarlo aprovechó para hacer videos de TikTok, algo que es nuevo para él.

“Hicimos bailes y demás, pero la rutina era ir los jueves a un lugar que se llama ‘Es el Morro’ y es muy famoso. Esa es una cita que teníamos y creo que se mantendrá, porque venden unos churros deliciosos; aparte nos gusta hablar y salir. También tenemos un scooter cada uno y nos gusta ir a conocer parques de México o lugarcitos que ambos no conocemos”, detalló.

Aparicio, con una sonrisa de oreja a oreja, nos confesó que probablemente el 6 de junio Rubí llegue al país para compartir más tiempo juntos.

“Probablemente, venga para vernos y para ver a sus seres queridos, a su mamita y a sus amigos”, concluyó.

Recordemos que la pareja inició su relación justo en medio del programa Mira quién baila, y este 23 de junio cumplen 8 meses de relación.