Bailarín Michael Rubí sufrió fuerte y aparatoso accidente

Michael Rubí, bailarín tico. (redes/Instagram)

Michael Rubí tras su accidente (Instagram/Tomada de Instagram)

El bailarín costarricense Michael Rubí, quien actualmente reside en México por motivos de trabajo, reveló que sufrió un fuerte accidente que lo ha tenido alejado de las redes sociales y con el ánimo golpeado.

El tico compartió con sus seguidores que la razón de su ausencia reciente se debe a que tuvo un percance mientras se trasladaba por la ciudad.

“Me han escrito mucho de que por qué estoy tan perdido... El jueves tuve un accidente y la verdad no lo he pasado tan bien... Pero ya me voy sintiendo mejor, gracias a Dios estoy bien, y tengo a mi lado a una persona que me cuida y me cura con mucho amor”, contó Michael.

Según explicó, el accidente ocurrió mientras iba conduciendo su patín eléctrico.

“Iba manejando mi patín tranquilamente y no vi un bache en la calle y perdí el control del patín. Me arrastré por la calle con mi cuerpo, tengo muchos golpes y raspones feos, pero no hay nada roto ni quebrado, gracias a Dios”.

Michael, conocido por su carisma, talento y presencia en escenarios tanto en Costa Rica como en el extranjero, reconoció que la situación lo tiene emocionalmente afectado.

“He estado bien triste porque en unos días cumplo años y esta definitivamente no era la manera en la que me vi celebrando, pero así lo quiso Dios y mi destino. Lo acepto y recibo con calma. Sé que con el tiempo todo mejora, y que voy a estar bien. Pero el presente es difícil de digerir”.

A pesar del mal momento, el artista se mostró agradecido por tener a su lado a su novio, su gran apoyo.

“Soy muy afortunado porque tengo al lado a una persona llena de amor y paciencia que me ha atendido desde el primer momento de esta situación, me ha ayudado a mantener la calma, ha trasnochado conmigo, ha llorado conmigo y ha tomado toda esta situación como si fuera suya. Gracias por tanto flaco, te amo”.

Rubí no dio más detalles sobre su estado actual, pero aseguró que pronto estará de vuelta y recuperado.