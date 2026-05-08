Experiodista de Telenoticias fue operado de un tumor en su rostro

Por Silvia Núñez
La exfigura de Telenoticias contó que escuchar la palabra cáncer le dio mucho miedo.

El periodista Danny González, recordado por su paso durante varios años por Telenoticias de canal 7, compartió con sus seguidores que recientemente fue sometido a una cirugía para remover un carcinoma en su rostro, una noticia que lo tomó por sorpresa y que, según confesó, le generó mucho temor al momento del diagnóstico.

A través de su cuenta de Facebook, el comunicador explicó que todo salió bien y que, afortunadamente, el problema fue detectado a tiempo, lo que permitió actuar con rapidez.

Danny González, experiodista de Telenoticias, mostró que por ahora debe andar su rostro cubierto. (redes/Facebook)

“Hoy me hicieron cirugía para sacarme un carcinoma. Gracias a Dios todo salió bien. Bendecido porque se detectó a tiempo”, escribió.

El comunicador reconoció que escuchar la palabra cáncer no fue fácil, pues nunca se está listo para enfrentar una enfermedad así.

“Cuando me diagnosticaron me asusté mucho, mucho, no lo niego. Uno nunca quiere escuchar: ‘tiene un pequeño cáncer de piel’”, confesó.

Danny González fue por muchos años periodista de Telenoticias. (redes/Facebook)

Según detalló, tras conocer el diagnóstico, la cirugía se programó de inmediato y agradeció públicamente a la doctora que lo operó por su atención.

Además de contar su experiencia, aprovechó para enviar un mensaje de prevención a sus seguidores, pues esta suele ser una enfermedad silenciosa.

“Si sospecha de un lunar raro o que no sana, vaya al médico y no lo deje para después”, recomendó.

Además, insistiendo también en la importancia de usar bloqueador solar siempre.

Danny González fuer parte del NC4 y de ahí muchos de ellos, como él, pasaron a canal 7. (redes/Facebook)

El periodista también contó que, pese al procedimiento, recibió autorización médica para participar en una carrera de ciclismo para la que se venía preparando, aunque primero deberá recuperarse.

“Ahora, estaré varios días en reposo responsable y estoy seguro de que tendré muy buena evolución. Me seguiré cuidando mucho”, agregó.

Danny fue figura de Teletica cuando ahí también trabajaban periodistas como Gerardo Zamora, Lizeth Castro, Marcelo Castro, Lilliana Carranza, Eduardo Castellón, entre otros.

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

