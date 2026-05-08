Experiodista de Telenoticias fue operado de un tumor en su rostro

El periodista Danny González, recordado por su paso durante varios años por Telenoticias de canal 7, compartió con sus seguidores que recientemente fue sometido a una cirugía para remover un carcinoma en su rostro, una noticia que lo tomó por sorpresa y que, según confesó, le generó mucho temor al momento del diagnóstico.
A través de su cuenta de Facebook, el comunicador explicó que todo salió bien y que, afortunadamente, el problema fue detectado a tiempo, lo que permitió actuar con rapidez.
“Hoy me hicieron cirugía para sacarme un carcinoma. Gracias a Dios todo salió bien. Bendecido porque se detectó a tiempo”, escribió.
El comunicador reconoció que escuchar la palabra cáncer no fue fácil, pues nunca se está listo para enfrentar una enfermedad así.
“Cuando me diagnosticaron me asusté mucho, mucho, no lo niego. Uno nunca quiere escuchar: ‘tiene un pequeño cáncer de piel’”, confesó.
Según detalló, tras conocer el diagnóstico, la cirugía se programó de inmediato y agradeció públicamente a la doctora que lo operó por su atención.
Además de contar su experiencia, aprovechó para enviar un mensaje de prevención a sus seguidores, pues esta suele ser una enfermedad silenciosa.
“Si sospecha de un lunar raro o que no sana, vaya al médico y no lo deje para después”, recomendó.
Además, insistiendo también en la importancia de usar bloqueador solar siempre.
El periodista también contó que, pese al procedimiento, recibió autorización médica para participar en una carrera de ciclismo para la que se venía preparando, aunque primero deberá recuperarse.
“Ahora, estaré varios días en reposo responsable y estoy seguro de que tendré muy buena evolución. Me seguiré cuidando mucho”, agregó.
Danny fue figura de Teletica cuando ahí también trabajaban periodistas como Gerardo Zamora, Lizeth Castro, Marcelo Castro, Lilliana Carranza, Eduardo Castellón, entre otros.