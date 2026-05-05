(Video) Vea la “metida de patas” del periodista Elías Alvarado en pase en vivo de Telenoticias

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Nueva York,, estuvo de vacaciones la semana pasada. (Archivo/Archivo)

Elías Alvarado estuvo de vacaciones la última semana y este lunes regresó a las ediciones de Telenoticias jalándose una torta en vivo que quizás muy pocos notaron.

El periodista retomó sus labores como corresponsal desde Nueva York y, tras terminar de dar la noticia, procedió a despedirse y dar el pase a sus compañeros, pero la mente le jugó una mala pasada.

En el set de canal 7 estaban los presentadores Andrés Martínez junto con Stefanía Colombari, como parte de los cambios que ha implementado el nuevo jefe Rodolfo González.

LEA MÁS: Periodista Stefanía Colombari cumplió su sueño en Telenoticias en medio de un duro duelo

Al momento de cerrar su intervención, la costumbre le jugó una pasada y mencionó por error el nombre de otra compañera antes de corregirse de inmediato.

Elías Alvarado y la metida de patas en Telenoticias

“Gracias, Andrés… Yesenia… Stefanía, perdón”, expresó entre risas, evidenciando la confusión producto de la rutina, pues es la primera vez que le toca trabajar junto con Colombari, quien asumió el puesto de presentadora del noticiero hace tan solo unos días.

El momento no pasó a mayores y fue tomado con humor por ambos periodistas.

LEA MÁS: El romántico gesto de Elías Alvarado con su esposa Tania

Más tarde, Alvarado compartió el video en sus redes sociales, destacando la buena relación que mantiene con Colombari, a la cual conoce solo por videollamada.