Periodista Stefanía Colombari cumplió su sueño en Telenoticias en medio de un duro duelo

Stefanía Colombari es la nueva presentadora de Telenoticias, de la edición de las 7 p.m.. (redes/Instagram)

Para cualquier periodista, sentarse por primera vez en la mesa de Telenoticias representa uno de los momentos más importantes de su carrera. Es el noticiero más visto del país y un espacio que muchos comunicadores sueñan con alcanzar.

Para Stefanía Colombari ese momento finalmente llegó después de 10 años de trabajo en Teletica y 15 años de ejercicio periodístico, pero el sabor de ese logro llegó mezclado con una profunda tristeza.

Tras terminar su primera edición al aire junto a Rodolfo González, el pasado martes 21 de abril, entendió de golpe que había alguien que ya no estaba para celebrar con ella.

Su mamá, Grace Coto Echeverría, falleció en noviembre pasado tras luchar durante un año contra el cáncer, y ese vacío pesó más que nunca.

“Esta bendición llega obviamente en un momento muy, muy duro de mi vida, el más duro de mi vida, pues yo perdí a mi mamá hace unos cuantos meses y yo sé lo profundamente feliz que ella hubiese sido si hubiera podido presenciar ese momento”.

“Entonces, al terminar esa primera edición el día martes y yo no poder escuchar su opinión y comentarlo, fue algo muy doloroso para mí”, confesó.

La noticia de presentar su primer noticiero de canal 7 fue una mezcla de gratitud, ilusión y nostalgia.

“Realmente fue hace poquito. Me preguntaron si yo quería estar en ese espacio. Y bueno, obviamente, yo agradezco muchísimo a nuestro director, Rodolfo González, y al canal por haberme considerado para esto, que es una partecita de un proceso más amplio, de una transformación que ha venido teniendo Teletica”, mencionó.

Estefanía Colombari era muy unida a su mamá con la que vivía en Rohrmoser. Este fue su último cumpleaños juntos. (Cortesía/Cortesía)

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En los dos programas

Stefanía explicó que aunque ahora asume el rol de presentadora, no dejará su esencia como periodista de investigación en 7 Días.

“Yo sigo siendo parte de 7 Días, que es un espacio que ha marcado mi forma de hacer periodismo durante mis 10 años en Teletica. Es un espacio que permite hacer periodismo en profundidad, investigación, contar historias con contexto. Y ahora, con ese mismo espíritu, llego a este rol diario desde la presentación”, dijo.

Gran esfuerzo para llegar ahí

Pero detrás de esta gran oportunidad hay una historia de esfuerzo enorme, pues no fueron meses, fueron años de trabajo de hormiga dentro del canal.

Estefanía Colombari explicó que igual seguirá con sus reportajes en 7 Días y presentando el programa cuando su jefe se lo pida. (Cortesía/Cortesía)

En una década en Teletica, Stefanía suma más de 450 reportajes realizados, coberturas electorales, trabajos internacionales, siete premios periodísticos y hasta un documental independiente que terminó siendo reconocido en los Premios Emmy.

“Trabajo en un espacio que sé que ha sido y que es muy exigente y yo siento que así tiene que ser porque lo que queremos es que la audiencia reciba los contenidos que merece”, agregó.

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Siempre lo soñó

Lo curioso es que, de alguna manera, todo esto empezó cuando era apenas una adolescente y casi como jugando.

Aquel sueño de niña se terminó materializando con los años sin imaginar que así sería.

“Cuando tenía como 14 o 15 años, recuerdo que con una prima me senté en una mesa e hice que yo presentaba noticias del 7. Yo misma hacía la música de introducción del noticiero con la boca y comenzaba a hacer como que estaba presentando”.

“Ahora que vuelvo atrás y pienso en eso, digo: ‘si la Stefanía adolescente supiera que iba a llegar finalmente a esa mesa, no sé si me lo creería’”, expresó.

Estefanía Colombari se fue a hacer un reportaje independiente a la frontera entre Estados Unidos y México en el 2021 y eso la hizo ganadora de un premio Emmy. (Cortesía/Cortesía)

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Duro golpe al corazón

Pero la vida le puso un golpe durísimo justo antes de este nuevo paso en su carrera.

Su mamá enfermó de cáncer y Stefanía tuvo que dividir su vida entre las coberturas periodísticas y el tratamiento médico.

“Yo viví entre el reporteo y el salón de quimioterapia. Era el reportaje, la entrevista, salir corriendo para llevar a mi mamá a quimio, correr para el oncólogo, volver al canal, salir tarde… fue un año entero así“.

“Y aún así, seguí produciendo prácticamente la misma cantidad de reportajes. Yo siempre voy a estar eternamente agradecida con el canal y con mi jefe por la flexibilidad y la solidaridad que tuvieron conmigo”, recordó de aquellos duros meses.

Estefanía Colombari Coto, periodista de 7 Días y presentadora de Telenoticias, de canal 7. Cortesía (Cortesía/Cortesía)

Pese a que nunca perdió la fe y la esperanza en que su mamá se recuperaría sus últimos días fueron los más complicados, pues le tocó verla deteriorarse de un pronto a otro.

“En la última semana antes de fallecer hubo un momento en que comencé a ver que la cosa se estaba complicando. Yo estaba empezando un proyecto nuevo y pensé en hablar con el canal para detenerme un poco, pero ella, con esa personalidad que la caracterizaba, me dijo: ‘Ah no, Estefanía, eso es lo único que me falta, a mí me motiva verla ahí’”.

“Entonces me sequé las lágrimas y seguí trabajando, porque yo sabía que eso para ella era una motivación”, recordó con nostalgia.

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El duelo sigue vivo

Aunque ya han pasado algunos meses de aquel duro día, admite que no hay día en que no llore su ausencia, pues las dos eran muy unidas.

“Yo sigo en duelo. Es un duelo que jamás se va a ir. No hay día o noche, a veces las noches se vuelven más pesadas, la soledad de la noche pesa más, pero no hay día en que no llore a mi mamá”, mencionó.

Además, esta pérdida se suma a la muerte de su papá, Guillermo Colombari, ocurrida en 2021, por un problema respiratorio. Además, su hermana vive en Estados Unidos, por lo que prácticamente quedó solita.

Estefanía Colombari perdió a su papá en el 2021 y su hermana vive en Estados Unidos. (Cortesía/Cortesía)

Por eso, sentarse ahora en Telenoticias tiene un significado aún más profundo.

Y aunque el dolor no desaparece, hoy Stefanía se aferra a la fe y a la certeza de que sus padres la siguen viendo.

“Espero que ella desde donde está, esté viéndome y pueda seguir haciéndola sentir orgullosa”, dijo muy convencida de que así es.