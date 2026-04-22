Rodolfo González habla de los cambios que implementó en Telenoticias desde que asumió su dirección

Rodolfo González, periodista y director de 7 Días, fue nombrado a partir de este 17 de febrero de 2026 director de Telenoticias. (redes sociales /Facebook)

Rodolfo González sorprendió a los televidentes al aparecer este martes presentando la edición estelar de Telenoticias, dos meses después de su nombramiento como director del noticiero.

El también presentador de 7 Días apareció en el set junto a la periodista Stefanía Colombari.

Este es solo uno de los cambios que se han dado en el noticiero de canal 7 desde su llegada tras la salida de Ignacio Santos.

González declaró a Teletica.com que entre los ajustes está regresar a la dinámica de dos presentadores por emisión una fórmula que busca darle más dinamismo al noticiero.

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Solo en el noticiero de las 10 p.m. se mantendrá un presentador, cuya edición está a cargo de Yessenia Alvarado.

“Estamos en un proceso. Ahora nos estamos enfocando en darle mayor participación en pantalla a nuestro talento, tanto al personal de Telenoticias como al de Teletica.com, que poco a poco se incorpora y asume una participación más activa en televisión”, detalló González.

Más reportajes

Pero la cosa no se queda ahí. Desde que asumió la dirección el pasado 17 de febrero, González ha impulsado nuevos espacios dentro del noticiero.

De hecho, le pidió a los periodistas hacer más reportajes e incorporó nuevas secciones.

“Una se llama ‘Las dos caras de la moneda’, que busca contrastar opiniones, a favor y en contra, en temas de interés nacional.

“La otra es ‘Telenoticias explica’. Como su nombre lo dice, explica de manera sencilla un tema relevante que, en ocasiones, no se comprende totalmente”, indicó el director.

Rodolfo González apareció este martes presentando la edición de Telenoticias de las 7 p.m. junto a periodista de 7 Días. (Captura de video/Captura de video)

Además, durante estas semanas el noticiero ha apostado por contenidos más profundos, con reportajes sobre temas como la crisis de los rellenos sanitarios, el robo de combustible o incluso la pérdida del idioma bribri en la población talamanqueña.

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González también adelantó que se podrían venir más cambios como la creación de un nuevo set de Telenoticias.

“Estamos pensando en nuevos cambios para las próximas semanas y no descartamos, a mediano plazo, un relanzamiento del set”, dijo.