Farándula

La lucha que libra periodista de Telenoticias y de la que aún no se atreve a hablar públicamente

“A veces me he sentido tentada a hablar sobre ese proceso pero uno tiene que ser cauteloso”, mencionó la reportera de canal 7

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Por Manuel Herrera

La periodista de Telenoticias, María Jesús Rodríguez, sorprendió este miércoles al admitir que enfrenta una lucha personal con su salud, aunque aún no se siente lista para compartir todos los detalles públicamente.

La comunicadora dio una pincelada de lo que vive tras responder una pregunta en Instagram sobre cómo maneja la ansiedad a la hora de hablar.

En 2024, María Jesús Rodríguez llegó al límite emocional: pesaba menos de 40 kg y sentía ganas de llorar al apagar la cámara tras cada transmisión.
María Jesús Rodríguez es periodista y, en ocasiones, presentadora de la edición matutina de Telenoticias. (Cortesía/Cortesía)

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Una lucha que va más allá de cámaras

Lejos de limitarse al ámbito profesional, María Jesús Rodríguez reconoció que la situación forma parte de varios aspectos de su vida.

“Creo que no lo manejo todavía ni a la hora de hablar ni en muchos aspectos de mi vida en general”, expresó.

El “qué dirán” pesa

La figura de Teletica también explicó por qué ha decidido ser reservada con el tema, pese a sentir en ocasiones la necesidad de hablarlo abiertamente.

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“De hecho, es un tema que he tenido que trabajar constantemente y que todavía estoy en proceso de batallar con…, y a veces me he sentido tentada a hablar sobre ese proceso aquí (en redes sociales) pero por otro lado uno tiene que ser cauteloso con uno mismo”, manifestó.

Cautela ante la exposición

Rodríguez fue clara en que el manejo público de este tipo de situaciones no es sencillo.

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“Esos temas se pueden tomar para mal o utilizar para otros motivos que no es la idea”, afirmó, explicando por qué en varias ocasiones ha preferido guardar silencio.

Un proceso real y en evolución

A pesar de la cautela, María Jesús Rodríguez dejó claro que está atendiendo su situación y trabajando en mejorar.

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Reconoció que se trata de un tema “real” en su vida y que actualmente está enfocada en “nivelarlo”.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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