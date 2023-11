Periodista de Repretel ahorró salario de seis meses para hacer su viaje soñado

María Jesús Rodríguez trabaja en Repretel desde abril del 2022, pero hasta marzo de este año pasó a las noticias. Inició en Giros. (Cortesía)

María Jesús Rodríguez empezó a trabajar apenas salió del colegio en una empresa de eventos corporativos para ahorrar el salario de seis meses y hacer realidad uno de sus grandes sueños.

Irse de mochilera por Europa con su mejor amiga para celebrar su cédula de identidad fue la loquera que protagonizó la periodista de Repretel, de 25 años de edad.

El viaje fue durante mes y medio y anduvo por España, Italia, Alemania, Francia y Países Bajos en una aventura que fue algo arriesgada para la edad que tenían.

La vecina de Santa Ana llegó a canal 6 en abril del 2022. El programa Giros fue su casa durante casi un año, pero su hambre por el periodismo le pidió algo más.

Así dio el salto a las noticias en marzo de este año, primero como periodista de NC Once y ahora como reportera de Noticias Repretel. Ella es María Jesús Rodríguez.

María Jesús Rodríguez es la mayor de tres hermanos. En la fotografía junto a ellos y sus papitos. (Cortesía)

-¿Cómo se describe?

Como una mujer soñadora, de familia, que ha visto ahí la roca más importante para permitirse y darse cuenta de que los sueños se pueden alcanzar. Soy una mujer sensible y muy empunchada, a quien las puertas se le han abierto gracias a Dios y al trabajo esforzado.

-¿A qué es sensible?

A salirme de mi zona de confort, a enfrentarme a retos. Creo que me ha tocado enfrentarme a retos profesionales bastante importantes, porque este es un ámbito muy competitivo.

-¿Cuál es su mayor sueño?

Dejar mi semilla en las personas que se quieren informar a través de mi persona. Ese es mi sueño.

Imparable Gatuna Playera María Jesús es periodista, productora audiovisual y está terminando el bachillerato en Relaciones Públicas. Prefiere los gatos que los perros porque le gusta más su personalidad. Tiene una gatita que se llama Luna. Le fascina escaparse a Guanacaste cuando puede porque ahí está playa Negra, que es su favorita y la recomienda a la gente.

-¿Cómo avanza en hacerlo realidad?

Empecé a trabajar desde que salí del cole, a los 17 años. Ahorré seis meses y me fui de viaje con mi mejor amiga. Después se me abrió la oportunidad de una pasantía en un medio digital y se me ofreció un puesto donde estuve cinco años, pero quería algo diferente y envié currículum y me llamaron de Repretel, para Giros. En marzo de este año se me presentó la oportunidad de pasarme a NC Once y en agosto pasé a canal 6. Estoy muy feliz porque es por lo que venía trabajando hace años.

María Jesús Rodríguez celebrando sus 18 años en la emblemática fontana di Trevi, en Roma, Italia. (Cortesía)

-¿Alguien la influenció en esto de la comunicación?

No. Mi mamá y mi papá siempre me impulsaron la parte creativa. Soy la primera generación de periodistas en mi familia y ha sido vacilón, porque era algo ajeno a ellos, por el rol de trabajo que tenemos los periodistas.

-¿Cómo ha sobrellevado la “fama” de la televisión?

Le huyo a eso, trato de mantener mi vida lo más privada que se pueda, incluso hasta a nivel de oficina. Quiero ser una figura creíble, a la que la gente recurre para informarse, entonces opté por mantener ese norte y que sea eso lo que se perciba. Es lo que quiero.

-Hablar de su vida privada no es lo suyo pero, ¿tiene novio?

Sí, cumplimos un año. Él no es del medio, porque huyo a todo ese tema y le huía también a los (hombres) del medio. Él es publicista, productor audiovisual y mercadólogo. Es muy lindo.

María Jesús Rodríguez desde niña mostró que le gustaban mucho los micrófonos. (Cortesía)

-¿Sueña con ser mamá?

Estoy enfocada en la parte profesional y estoy disfrutando lo que estoy compartiendo con mi pareja. Lo quiero demasiado y ha sido un apoyo fundamental en este proceso que ha sido retador. Me gustaría (ser mamá), si en algún momento se pone en la mesa el tema de los hijos.

-¿Se ve muchos años en televisión?

Por lo que la vida me permita y el camino también; uno nunca sabe qué situaciones se van a abrir o se van a dar.