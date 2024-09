Querida experiodista de Repretel es una de las nuevas caras de Teletica

Una experiodista de Repretel es, desde inicios de agosto, una de las nuevas caras de Teletica.

Se trata de la joven María Jesús Rodríguez, quien renunció a Repretel en junio pasado y a los días una oferta de Teletica la sorprendió y ella no la dejó ir.

Rodríguez, de 26 años, contó a La Teja que llegó al canal del trencito el 1 de agosto como el nuevo fichaje de Telenoticias.

María Jesús Rodríguez llegó a Telenoticias el pasado 1 de agosto y esta semana se integró al equipo matutino del noticiero de canal 7. (Cortesía)

“Estaba buscando tomarme un respiro de la televisión y explorar nuevas oportunidades en comunicación. Durante este ‘descanso’ recibí la llamada con la posibilidad de una entrevista (en Teletica) a la cual accedí y durante esta, me sentí profundamente valorada como profesional. Reconocieron el crecimiento que he experimentado en los últimos años y el camino que he recorrido, lo que me motivó a considerar esta nueva etapa con entusiasmo y gratitud”, indicó a este medio la vecina de Santa Ana.

Para ella, la oportunidad de llegar al noticiero de canal 7 es un impulso importante para seguir formándose y cumpliendo sus sueños.

Mari es, desde esta semana, la “recién llegada” al equipo matutino de Telenoticias. “Estaré apoyando tanto en esta edición (la matutina) como en la meridiana y por el momento, con el rol del día a día”, especificó.

De su paso por la televisora de La Uruca agradeció toda la experiencia que cosechó ahí. A ese medio, María Jesús llegó en abril del 2022 al programa Giros y en marzo del 2023 saltó a NC Once.

María Jesús Rodríguez debutó en las noticias en el desaparecido NC Once, de canal 11 de Repretel. Tras el cierre del noticiero pasó a Noticias Repretel. (Cortesía)

Tras el cierre del noticiero de canal 11, a finales de marzo, fue trasladada al equipo de Noticias Repretel. En diciembre también debutó como presentadora en la transmisión del Festival de la Luz de canal 6.

“Salí de Repretel en junio, me llevo una experiencia que realmente marcó mi carrera. Fue una verdadera escuela del periodismo –en general– pero principalmente en el formato audiovisual, cada día era una oportunidad para aprender y crecer al lado de grandes profesionales”, destacó.

Rodríguez confesó sentirse feliz y agradecida en su nuevo trabajo en la televisora de Sabana Oeste.