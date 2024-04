Más cambios en Repretel: periodista confirma salida de la televisora

Jeimmy Morera trabajó durante cinco años en Repretel. (Cortesía)

La periodista Jeimmy Morera sorprendió a muchos este lunes al anunciar que renunció a Noticias Repretel, tras cinco años de trabajar en la televisora de La Uruca.

Morera fue parte del equipo periodístico que trasladó el canal al noticiero de canal 6 luego de que el 1 de marzo la empresa anunciara el cierre de NC Once.

En Instagram, Morera contó este lunes que dejó la empresa tras cinco calendarios de aprendizaje, crecimiento profesional, carreras, cosas muy lindas “y otras no tantas”.

“Cinco años que me permitieron conocer personas lindísimas y que, sin duda, quedan guardadas en mi corazón”, publicó la guapa comunicadora a quien era común ver dando reportes de temas relacionados con educación y salud.

Jei dijo que la decisión fue muy difícil de tomar, pero una oportunidad y reto profesional que se le presentó en el camino la puso a valorar si seguía o no en tele.

“Dios puso oportunidades y retos en mi camino que me toca asumir; sin embargo, estoy segura de que es un hasta pronto. Esto fue un reporte de Jeimmy Morera, para Noticias Repretel”, escribió en su mensaje en Instagram al confirmar su salida de canal 6.

La Teja contactó a la periodista y nos contó que salió de Repretel desde el 14 de marzo, pero fue hasta casi un mes después que decidió hacer pública la noticia.

“Renuncié hace algunos días, pero no lo había hecho oficial porque había sentimientos de por medio y necesitaba sentirme segura y tranquila de la decisión que tomé”, justificó Morera el anuncio tardío de su salida.

“Estoy sumamente agradecida con el canal. Viví experiencias chivísimas y el contacto con la gente era lo que más me gustaba, pero me sentía bastante estancada y era el momento”, agregó la comunicadora.

Jeimmy mencionó que desde hace dos años ya había intentado dejar la empresa, pero en esa ocasión la oportunidad a la que aspiraba no se le dio, y fue hasta este 2024 cuando Dios la sorprendió.

“La voluntad de Dios fue que cambiara de trabajo ahorita y no antes y, aunque sea difícil de entender, por algún motivo se me presentó la oportunidad en este momento y no antes, cuando yo más la anhelaba”, agregó.

Morera dijo que se fue a trabajar al sector público, pero no identificó en qué institución.

Periodista anuncia salida de Noticias Repretel

“Tengo poquitos días de trabajar en otro lugar y me siento muy bien. Han sido pocos días, son cosas diferentes y es un gran reto. Hasta este lunes hablé de mi salida porque hasta ahora me sentía preparada”, refirió.

Jeimmy no descarta volver a la televisión en el futuro con algún proyecto que no necesariamente tendría que ver con noticias.