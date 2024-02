Periodista de Repretel muestra sus músculos, los defiende y habla de ellos: “Me gusta el cuerpo tonificado”

Jeimmy Morera entrena de lunes a sábado durante una hora para tener ese cuerpazo y esos músculos. (Cortesía)

La televisión fue y sigue siendo testigo del cambio físico de la periodista Jeimmy Morera, quien trabaja como periodista de Noticias Repretel desde inicios del 2019, tras su paso por Multimedios canal 8.

Su labor en el noticiero del canal 6 casi que comenzó de la mano con las ganas que le dieron a esta vecina de Heredia, de 34 años, de ejercicio funcional y crossfit, de ahí que los resultados los evidencie la pequeña pantalla.

Morera contó a La Teja que siempre le gustó la actividad física, pero por años lo que hizo fue bailar salsa en línea. Luego, cuando comenzó a ejercer el periodismo, el trabajo le complicó los entrenamientos de bailarina, se pasó al pole dance, después al boxeo, hasta que encontró su “nicho”: los funcionales y el crossfit.

Jeimmy Morera trabaja como periodista de Repretel. (Cortesía)

“Le agarré el gustico. Siempre he tenido un poco de disciplina por lo de los ensayos cuando bailaba y, claramente, porque siempre me ha gustado un poquito el tema de que la mujer se vea tonificada y musculosa. Por eso empecé más en serio en esto”, contó la comunicadora.

A Jeimmy le encantan todos sus músculos y trabaja por ellos durante una hora de lunes a sábado, en la mañana o en la noche (prefiere la noche para descargar el estrés del día).

“Todos los días son ejercicios diferentes y se trabajan partes del cuerpo diferentes. Es una hora de ejercicio donde sudé y boté todo, y si tengo tiempo me quedo haciendo bicicleta”, dijo la comunicadora.

Aunque tiene bien tonificados los músculos de todo su cuerpo, hay una parte que le gusta entrenar con más potencia y fuerza: las piernas, que tanto la acomplejaron en sus épocas de colegio.

“Siempre, desde niña, he sido piernudilla, lo heredé de mi mamá y en el colegio me acomplejaba un poco por eso y me molestaban mucho. Luego con los años comprendí que no era para acomplejarse sino que era un piropo. Me gustan mucho mis piernas y por ende me gusta mucho entrenarlas. Creo que tengo mucha fuerza en esa parte del cuerpo y los ejercicios se me hacen muy sencillos”, mencionó.

Jeimmy Morera tiene 34 años. (Cortesía)

Por ahora es la única actividad física que hace para mantener su cuerpo así como se ve por las cámaras de Repretel. De vez en cuando le gusta realizar caminatas, pero eso no es tan seguido por razones de tiempo.

De ese estilo de vida que tiene, Jeimmy asegura que le encanta toda la energía que le aporta, así como la salud y los años que gana y, por supuesto, lo guapa que se ve.

“Sería mentir si uno dice que hace esto solo por salud, aunque sí es uno de mis principales objetivos mantenerme bien y evitar enfermedades como el colesterol o la presión, pero también es para verme bien. Definitivamente me gusta el cuerpo tonificado”, agregó.

Morera aceptó que otro secreto que hay detrás de sus músculos es el cuidado en la alimentación, aunque no se obsesiona con ese tema y si un día se antoja o le regalan una hamburguesa o un chocolate, no le dice que no.

Jeimmy Morera hace crossfit y entrenamiento funcional desde hace cuatro años. (Cortesía)

“No me niego a comer nada pero sí creo que todo en exceso es malo. Evito las harinas de lunes a viernes”, contó.

