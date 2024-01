¡Opa! Este es el secreto del ganador de Force Masters le mete al gimnasio para tener su cuerpazo

Steven Castro tiene un cuerpazo que atrae muchas miradas. (Instagram)

Steven Castro dice que toda la vida hizo deporte. Tiene 26 años.

El ganador de la primera temporada de Force Masters Costa Rica contó que inició en ese mundo desde la escuela, en competencias de atletismo.

“Corría 100 metros y empecé corriendo en un campeonato estudiantil de velocidad. Competí desde los 9 hasta los 17 años”, aseguró el escazuceño.

LEA MÁS: A ganador de Force Masters ya le entregaron el carro, pero no es el mismo del programa

Dos años después de “colgar” los tenis de atletismo, el joven quiso experimentar otras ramas deportivas. Conoció el gimnasio y el crossfit y desde entonces de ahí no sale.

“Me he enfocado mucho en mi físico desde los 19 años motivado por un cambio de aspecto, un cambio físico. Me sentí muy delgado y quería verme con más peso y más masa”, explicó.

Los resultados son evidentes para cualquiera que se lo tope, pues siete años después, Steven es dueño de una musculatura y un físico que refleja las tres horas al día –de lunes a viernes– que dedica a entrenar.

“Es el resultado de un proceso y de una evolución que nunca ha sido forzada porque a mí siempre me gustó hacer deporte. Me enfoqué en entrenar con amigos para motivarme y no dejar las cosas botadas. Siempre busqué esa motivación de personas que les gusta el deporte porque al inicio, solo es difícil. Hay que tener mucha disciplina”, resumió.

LEA MÁS: Competidor que ganó Force Masters también conquistó el corazón de Bismarck Méndez

Steven Castro entrena tres horas por día entre lunes y viernes. (Instagram)

Un despegue

Esa disciplina le dio una gran gloria en el 2023: vencer en la primera temporada de Force Masters, programa que canal 7 estrenó el año pasado.

El triunfo le dio “fama” y, curiosamente, también le dio músculo a sus redes sociales, la trinchera que usa ahora para predicar con el ejemplo y trabajar en su meta de llevar un mensaje a las personas de optar por estilos de vida saludables.

“Mi idea es motivar a las personas. Es algo que estoy predicando, que la gente entrene, que intente verse bien y que gane salud”, dijo Steven, quien ahora se dedica solo a trabajar como entrenador físico.

“Ganar Force Masters fue muy importante para esa idea mía con esto del entrenamiento porque hubo un antes y un después del programa. El cambio más grande fue en la credibilidad de mi mensaje, porque yo siempre subí a mis redes contenido deportivo; pero ahora la gente me pregunta, me pide que le ayude con la rutina”, agregó.

Castro afirmó que ese mundo que promueve no siempre es fácil y que se viven momentos de altos y bajos, como todo en la vida, de ahí la importancia de perseverancia y disciplina.

Steven Castro fue el más gato de la primera temporada de Force Masters.

LEA MÁS: Ganador de Force Masters nos contó qué hará con el chuzo de carro que se ganó

“Una de las cosas más complicadas es la parte de cuando el rendimiento de uno baja porque es normal en algún momento de uno como deportista; pero esos días ‘bajoneados’ son cuando no hay que faltar al gimnasio, porque cuando la gente se desmotiva, deja de ir y la constancia es lo más importante”, subrayó.

Steven entrena de 11 de la mañana a 2 de la tarde toda la semana y su actividad física se basa en ejercicios funcionales y de crossfit. Antes mejengueaba, pero ahora lo único que le “mete” a su físico son los fierros y una buena alimentación.