Ganador de Force Masters nos contó qué hará con el chuzo de carro que se ganó

Steven Castro demostró ser el más gato de los 50 participantes de Force Masters.

El joven Steven Castro todavía no cae en cuenta de que es el primer ganador del formato de competencias de Teletica Force Masters.

El escazuceño, de 25 años, superó a 49 competidores que pulsearon durante un par de meses, quedarse con el Toyota Hilux del año, que era el gran premio que otorgaba el concurso.

El chuzo está valorado en más de 46.400 dólares (cerca de 25 millones de colones) y, por eso, el atleta quiere venderlo y comprarse uno más sencillito.

“Tengo moto y quiero un carro, pero mi idea es vender este para comprarme uno más sencillo, ojalá se me venda rápido”, contó.

Aparte de ese enorme premio, el muchacho se llevó en varias ocasiones montos económicos, que iban desde los 250 mil hasta el millón de colones, por lo que se va bien forrado. Sin duda fue el mejor de todos.

Steven Castro se llevó un Toyota Hilux del año. (Albert Marín)

Unidos

Steven dice que en su pueblo “todo mundo está como loco” con su logro.

“Me siento muy agradecido con Dios, ha sido una oportunidad increíble. Recibí muchos mensajes de amigos, familiares, la verdad es que todo mundo en Escazú está como loco”, dijo.

El atleta señaló que ingresó al programa pensando en disfrutarlo, ya que siempre había seguido este tipo de formatos y para él fue una gran sorpresa dejarse el primer puesto.

“Yo siempre he sido muy seguidor de este tipo de programas y siempre había querido estar, cuando llegó el formato aquí, ni lo pensé. A mí me parece que me ayudó la combinación de varias cosas, está el tema físico, pero también el mental, yo diría que era mitad y mitad, practiqué atletismo, calistenia y hago crossfit, entonces todo eso me benefició. Yo soy muy creyente, todo lo puse en las manos de Dios y para mí eso es muy importante”, afirmó.

Steven contó que cuando inició el programa pesaba 80 kilos, pero como sabía que necesitaba estar mucho más liviano, bajó a 73.

“Dejé la comida chatarra, hacía mucho cardio, agua y cambié un poco el entrenamiento. Eso lo hice desde la audición y me puse con una dieta un poco más estricta”, aseguró.

De momento, espera que se le abran muchas puertas con su participación y que todo esto sirva de ejemplo para las nuevas generaciones