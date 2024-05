Shirley Álvarez reconoce la humildad de Daniel Vargas al desistir de llegar a la cima del Everest

Shirley Álvarez reaccionó a la decisión que tomó el chef Daniel Vargas. (Instagram)

Shirley Álvarez, pareja del chef, Daniel Vargas, quien este sábado 18 de mayo tomó la difícil decisión de no continuar con su sueño de conquistar la cima del monte Everest, debido a un peligroso problema de salud, reaccionó de manera positiva, tras enterarse de la decisión que tomó su pareja.

La guapa, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una foto de Vargas y escribió un poderoso mensaje.

“¿Qué son los retos si uno no se arriesga? ¿Qué son los sueños si uno no va tras ellos? ¿Qué es la vida si uno no la vive haciendo lo que realmente le apasiona?”, comentó.

La presentadora agregó en su comentario que era valiente aquel que tiene la valentía de vivir experiencias increíbles y que lo que nos hace grandes, es poder reconocer con humildad que hay situaciones que no podemos controlar.

“Qué orgullo ver tu disciplina, pasión y entrega en toda esta travesía. Mi campeón”, concluyó.

Vargas, al ver que su fan número uno le hizo un posteo, no dudó en contestarle que la amaba y que estaba muy agradecido por el apoyo que le dio en todo momento.

El chef, este sábado 18 de mayo, le puso fin a su travesía, ya que fue diagnosticado con edema cerebral leve (acumulación de líquidos en las células cerebrales, que provocan inflamación), además de que días atrás tenía una infección viral.

En este momento, el chef se encuentra en el hospital de Katmandú, en Nepal, donde está con oxígeno recuperándose de todo lo que vivió.

Daniel Vargas se encuentra en un hospital de Nepal.