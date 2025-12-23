María Jesús Rodríguez apareció bien acompañada de un jugador de la Liga

María Jesús Rodríguez sorprendió a más de uno tras aparecer bien acompañada del futbolista Celso Borges, jugador de Liga Deportiva Alajuelense.

María Jesús Rodríguez es periodista de Telenoticias. (Cortesía/Cortesía)

Luego del triunfo rojinegro, parte del plantel manudo visitó las instalaciones de canal 7, donde trabaja la presentadora. Ahí, Rodríguez se mostró más que feliz, incluso luciendo un vestido rojinegro que, según contó, le prestó su mamá.

LEA MÁS: María Jesús Rodríguez, periodista de Canal 7, llora al dedicar emotiva carta a Kevin Kirby

Lo que más llamó la atención fue una fotografía que se tomó con Celso Borges, en la que se ve al jugador alzándola a caballito. La imagen no pasó desapercibida en redes sociales.

LEA MÁS: Periodista de Teletica estará ausente del noticiero y su compañera salió beneficiada

“En tacones y vestido ahora, jaja”, escribió la periodista recordando que ya tenían un recuerdo en el estadio.

La periodista de Telenoticias María Jesús Rodríguez celebra junto al jugador Celso Borges. (Instagram/Instagram)

La presentadora confesó que estaba contenta con el campeonato, ya que la última vez que había visto a La Liga coronarse tenía apenas 14 años.

María Jesús Rodríguez y Celso. Captura (la teja /María Jesús Rodríguez)

Sus propios compañeros del noticiero la delataron al aire y contaron que Rodríguez celebró como nunca en el estadio, tanto así que llegó un poco afónica al trabajo.

En sus redes sociales, María Jesús también compartió varias fotos con el trofeo y destacó el sufrimiento y la fe de la afición manuda.

“Los liguistas sufrieron, creyeron y por fin llegó la 31”, escribió.

Además, cerró con un mensaje claro para el club y su gente:

“Felicidades al equipo de mis amores y a la afición más fiel”.