María Jesús Rodríguez, periodista de Canal 7, llora al dedicar emotiva carta a Kevin Kirby

El hallazgo del cuerpo de Kevin Kirby en el río María Aguilar, a la altura de Hatillo 8 sobre Circunvalación, conmocionó al país.

Por ello, la periodista de Canal 7, María Jesús Rodríguez, le dedicó una emotiva carta y, al leerla, no pudo contener las lágrimas, mostrando el impacto que causó su muerte.

En sus palabras, Rodríguez recordó la relación cercana que tuvo con Kirby y cómo su fallecimiento la afectó.

“Hoy me permito escribir y leer desde la reflexión, fue un día complicado a nivel laboral… compartí con Kevin varios años de juventud, porque tuvo una muy linda relación con mi hermana… Era un muchacho amoroso, de familia y siempre alegre… siento una incomodidad en el pecho y quiero aprovechar el don que Dios me dio de la palabra…”.

La comunicadora resaltó que, aunque las noticias difíciles cansan, no se puede ignorar la realidad de la violencia en el país.

“Pero situaciones como esta, nos sacuden y nos recuerdan que no somos ajenos a esta realidad”, detalló.

Rodríguez mencionó que el día coincidió con la convocatoria oficial a las elecciones nacionales y subrayó la importancia de participar en el proceso para exigir cambios y prevenir que más personas inocentes pierdan la vida.

“Que lo de Kevin y lo de tantas personas inocentes que han perdido la vida por esta criminalidad no sea en vano, comprometámonos con el proceso, salgamos a votar el próximo 1.° de febrero…”.

Finalmente, la periodista envió un mensaje de consuelo a los familiares y amigos de Kirby.

“A su familia, mi más sentido pésame, y a Kevin fuiste muy querido, espero que tu mamá te reciba con un abrazo estrujado”, concluyó.