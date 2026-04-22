¿Qué pasará con 7 Días y por qué presentó hasta ahora en Telenoticias?, Rodolfo González nos aclara

Rodolfo González tiene 18 años de estar en el programa 7 Días y ahora también es el director de Telenoticias. (redes sociales /Facebook)

El director de Telenoticias, Rodolfo González, no solo sorprendió al aparecer frente a cámaras este martes en el noticiero de canal 7, sino que ya dejó claro que su presencia no será cosa de un día.

Tras su debut en la edición estelar junto a Stefanía Colombari, el periodista confirmó a La Teja que la idea es mantenerse en ese rol y seguir presentando la edición de las 7 p.m..

Además, adelantó que la dupla con Colombari tampoco sería algo pasajero.

“También, la idea es que sea con Stefanía Colombari”, dijo, dejando ver que el cambio llegó para quedarse.

Desde su llegada al mando decidió implementar que el noticiero sea presentado de nuevo por dos personas.

Tras la renuncia de Luis Ortiz, a finales de marzo, se continuó con la idea de que fuera solo un presentador en la edición noctura de las 10 p.m. y ahora está a cargo de Yessenia Alvarado.

Las otras ediciones por ejemplo, la matutina está a cargo de presentarla Juan Manuel Vargas y de Yahaira Piña, y en ocasiones María Jesús Rodríguez mientras que, en la del mediodía salen Andrés Martínez y Yahaira Piña.

LEA MÁS: ¿Más cambios en Teletica? Heredera de canal 7 habría insinuado el próximo gran ajuste de la televisora

Conociendo la redacción

Sobre por qué decidió salir hasta ahora en pantalla, González fue sincero y explicó que necesitaba primero reconectarse con el noticiero, pues tenía muchos años dedicado de lleno a la producción del programa de los lunes y no conocía a algunos de los periodistas que ahora están bajo su mando.

“Decidí salir hasta ahora porque la idea era familiarizarme de nuevo con el noticiero, pues yo tenía 18 años de estar en 7 Días, que es un programa independiente de Telenoticias, y tenía que conocer un poco a la gente nueva que está en el noticiero”, comentó.

LEA MÁS: Así se despidió Luis Ortiz de Telenoticias: ¿qué dijo de sus compañeros?

Rodolfo González y Stefanía Colombari seguirán presentando la edición de las 7 p.m. de Telenoticias. (Captura La Teja/Captura La Teja)

Incluso, adelantó que su rol en 7 Días podría ir cambiando con el tiempo y que puede que deje de presentarlo.

“Seguiré un tiempito más en 7 Días, pero posiblemente con el pasar de los meses, designaré a alguien que se encargue de ese proyecto, el cual me encanta, pero que tengo que ir soltando poco a poco para enfocarme en el noti”, confesó.

Unificar redacciones

Finalmente, reveló que uno de sus grandes planes es integrar los equipos de trabajo.

“La idea es que los muchachos de 7 Días también participen en el noti… e inclusive los del noti también pueden hacer trabajos en 7 Días. En pocas palabras, ir fusionando las redacciones de 7 Días, Teletica.com y Telenoticias, pero es algo que será poco a poco”, concluyó.

Pero los movimientos van más allá de quienes están frente a cámaras. González explicó que uno de sus principales objetivos es sacarle provecho a todos los periodistas disponibles en el canal.

“Ahora, poco a poco estaremos aprovechando todo el talento que tenemos en las dos redacciones: Telenoticias y Teletica.com... esa es una meta a corto plazo”, detalló.

LEA MÁS: Dudly Lynch pidió permiso especial en edición de Telenoticias para hacer algo que nunca pensó

Rodolfo González nos adelantó que muy pronto dejará de presentar en 7 Días. (redes sociales /Facebook)

Es decir, puede que en los próximos días se vean algunas caras nuevas en algunas de las ediciones presentando un reportaje especial.

Todo apunta a que Telenoticias seguirá moviendo sus piezas en las próximas semanas y mostrando más cambios no solo en sus presentadores sino también en el contenido de su información.