Dudly Lynch pidió permiso especial en edición de Telenoticias para hacer algo que nunca pensó

Dudly Lynch, de Telenoticias, hizo algo inimaginable al presentar una nota en el noticiero. (Facebook/Facebook)

El periodista Dudly Lynch hizo algo que ni él mismo imaginó hace unos años… y todo ocurrió en plena edición del mediodía de Telenoticias.

Antes de arrancar a presentar un reportaje que él mismo hizo, el comunicador le pidió permiso a sus compañeros Andrés Martínez y Yahaira Piña para salirse del molde y presentar su reportaje de una forma muy especial.

¿La razón? La historia lo ameritaba.

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El talamanqueño preparó un trabajo sobre la pérdida del idioma bribri, una realidad que preocupa, ya que cada vez son menos las nuevas generaciones que lo hablan. Sin embargo, también destacó la labor de maestras que luchan por mantener viva esta lengua y enseñarla a los más pequeños.

Por eso, Dudly decidió ir más allá y presentar su reportaje Héroes del bribri… ¡hablando en ese idioma!

El momento no solo sorprendió a sus compañeros, sino que también se convirtió en un gesto cargado de identidad, orgullo y respeto por sus raíces.

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Con esta iniciativa, el periodista no solo informó, sino que también envió un mensaje claro: las lenguas indígenas son parte fundamental de la cultura y no deberían perderse.