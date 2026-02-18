Farándula

Vea el emotivo mensaje que le escribió Dudly Lynch a Ignacio Santos tras su despedida

Ignacio Santos dejó de ser el director de Telenoticias y varios de sus periodistas le han escrito emotivos mensajes

Por Silvia Núñez
Ignacio Santos
Ignacio Santos estuvo 28 años al frente del noticiero de Teletica. (Rafael Pacheco Granados)

La salida de Ignacio Santos de Telenoticias sigue provocando reacciones cargadas de emoción, y una de las que más llamó la atención fue la del periodista Dudly Lynch, quien no dudó en abrir su corazón públicamente.

A través de su cuenta de Facebook, Dudly le dedicó un mensaje lleno de gratitud a quien fue su jefe durante los últimos ocho años en el noticiero.

“Mi eterno agradecimiento con don Ignacio Santos por todo el apoyo, valiosas oportunidades y consejos brindados a lo largo de los últimos 8 años en Telenoticias. Un gran caballero en todo el sentido de la palabra y un señor al que siempre estaré a la orden”, escribió.

Dudly Lynch agradeció a Ignacio Santos por la oportunidad que le dio de entrar a Telenoticias.
Dudly Lynch agradeció a Ignacio Santos por la oportunidad que le dio de entrar a Telenoticias. (redes/Facebook)

Pero el mensaje no quedó ahí. Lynch también recordó cómo un sueño de juventud terminó convirtiéndose en realidad gracias al liderazgo de Santos.

“Un día soñé con la posibilidad de ser periodista y décadas después, Dios me bendijo con un extraordinario líder que tuve como jefe”, agregó, cerrando la publicación con un “me siento agradecido en Teletica Canal 7”.

Junto a las palabras, Dudly compartió una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes, fuera de la redacción de Canal 7, una imagen que demuestra lo bien que se llevaba con su ahora exjefe.

El gesto se suma a las múltiples muestras de cariño que ha recibido Ignacio tras anunciar su salida del noticiero, dejando claro que más allá de las cámaras, también marcó huella en quienes trabajaron a su lado.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

