El romántico gesto de Elías Alvarado con su esposa Tania

El periodista de Teletica, Elías Alvarado, volvió a robarse suspiros en redes sociales con un romántico gesto dedicado a su esposa Tania, en el cierre de una semana muy especial para ella.

La pareja celebró recientemente el cumpleaños de Tania, quien llegó a un año más de vida el pasado 28 de abril, y el corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos no dejó pasar la ocasión para demostrarle su amor… ¡Dos veces!

Elías Alvarado acompañó su mensaje con esta linda fotografía. (Instagram/Instagram)

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Un mensaje que enamoró a todos

Aunque ya la había sorprendido con un detalle en su día, este sábado Elías decidió repetir la dosis de cariño.

Junto a una fotografía que compartió en redes sociales, dejó ver una vez más sus sentimientos.

“¡Qué bonito coincidir contigo en esta vida!”, escribió el periodista, frase que rápidamente se llenó de reacciones.

Un escenario de película en Nueva York

En la imagen, la pareja aparece disfrutando de su amor desde lo que parece ser un parque de diversiones en Nueva York, según la ubicación que el propio comunicador indicó en la publicación.

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Ambos lucen sonrientes y cómplices, en una estampa que muchos están piropeando.

Lluvia de comentarios y bendiciones

El romántico mensaje no pasó desapercibido y se llenó de miles de reacciones y decenas de comentarios de seguidores que celebraron el amor de la pareja.

Elías Alvarado felicitó así a Tania el pasado 28 de abril. (Instagram/Instagram)

“Familia hermosa, bendiciones”, “Dios los bendiga más y proteja siempre”, “¡qué lindos que se ven!” y “¡qué guapos! Dios los bendiga siempre junto con Saulito", fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

Un momento solo para ellos

En esta ocasión, Saúl, el hijo del matrimonio, no aparece en las fotos.

Todo apunta a que los papás aprovecharon un momento a solas —posiblemente mientras el pequeño disfrutaba de algún juego mecánico— para derrochar su amor.

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