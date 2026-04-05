Elías Alvarado salió trasquilado por culpa de inofensiva opinión que expresó

El periodista Elías Alvarado vivió un inesperado momento en redes sociales luego de compartir una opinión que terminó generando críticas y hasta reclamos de algunos seguidores.

El corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos publicó el sábado una historia de Instagram en la que expresó lo mucho que le gustaría estar en Costa Rica disfrutando de las playas, debido al montón de gente que anda en ese lugar por Semana Santa.

Elías Alvarado es corresponsal en Estados Unidos de Telenoticias. Fotografía: Archivo LT. (Instagram Elías Alvarado/Instagram Elías Alvarado)

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“Me encanta ver a todo el mundo en la playa, ¡qué envidia!”, escribió el sábado.

Sin embargo, lo que parecía un comentario inofensivo terminó provocando inesperadas reacciones negativas.

Elías Alvarado publicó este mensaje pero alguna gente le reprochó lo que dijo. (Instagram/Instagram)

Le “llovieron” críticas en redes

Algunos usuarios no se tomaron bien la expresión del periodista y le enviaron mensajes cuestionando sus palabras.

“La envidia no es buena, mata el alma y la envenena. Salmo 73”, le escribió un seguidor.

Otro mensaje fue más fuerte y apeló a la situación que viven muchas familias durante estos días.

Elías Alvarado publicó algunos mensajes privados que recibió tras lo que expresó. (Instagram/Instagram)

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“Para mí es una falta de respeto. ¿Es bonito 46 ahogados, choques, gente muerta, graves, bus quemado y gente que no aparece (porque) el mar los arrastró? Don Elías, hay tiempo para todo. Habrá gente llorando por su pariente, ahí sí dice Dios ayúdeme y el alcohólico manejando en condiciones no aptas para una familia”, se lee en otro de los comentarios.

Elías Alvarado publicó algunos mensajes privados que recibió tras lo que expresó. (Instagram/Instagram)

La reacción del periodista

Tras las críticas, Alvarado decidió responder con un mensaje corto, pero contundente.

“Tranqui gente, mejor ya no quiero ir a ningún lado”, publicó Elías este domingo, también en redes sociales.

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