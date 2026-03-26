A Elías Alvarado casi lo dejan sin nada en Nueva York: esto le pasó al periodista de Telenoticias

El periodista Elías Alvarado vivió un momento que casi termina en “tragedia laboral” en pleno Nueva York, cuando estuvo a punto de perder el equipo con el que se enlaza diariamente a Telenoticias.

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Elías Alvarado durante una transmisión desde Nueva York para Telenoticias con el equipo de trabajo que usa para sus pases en vivo. (Instagram/La Nación)

Periodista de Telenoticias casi pierde su equipo en Nueva York

El corresponsal en Estados Unidos del noticiero de canal 7 estuvo a nada de quedarse “viendo para el ciprés” este miércoles, si no hubiera estado atento a lo que ocurría frente a él.

Alvarado contó la particular situación que vivió minutos antes de su pase en vivo desde la Gran Manzana, durante la edición vespertina de este 25 de marzo.

Como es habitual, el periodista llegó con tiempo para instalar su equipo técnico, que incluye trípodes, luces y otros aparatos esenciales para la transmisión.

Un descuido que casi le cuesta caro

Mientras esperaba su enlace, decidió irse a su carro, el cual estaba parqueado justo frente a su improvisado set. Sin embargo, en cuestión de segundos ocurrió lo inesperado.

“El señor de aquel carro que va allá se bajó y se vino y creyó que alguien lo había puesto ahí (el equipo) como basura. Tengo el bolso y todo ahí”, mencionó.

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El detalle es que Elías tenía la luz del vehículo apagada, por lo que el hombre no notó que él estaba dentro.

“Veo al señor que se acerca y va a agarrar el equipo y le pito. Me dijo que si era mío y yo le dije que sí y me pidió perdón”, afirmó Elías.

Elías Alvarado casi se queda sin su equipo de trabajo en Nueva York

La curiosa razón detrás del malentendido

Lejos de molestarse, el comunicador entendió perfectamente lo ocurrido y explicó que se trata de una práctica bastante común en Estados Unidos.

“Pensó que alguien lo había sacado de basura. Normalmente uno pasa por la calle y la gente saca las cosas y hay cosas buenas y el señor creyó que mi equipo era basura que alguien había sacado”, dijo.

Estuvo a segundos de un gran problema en vivo

El periodista reconoció que, de no haber reaccionado a tiempo, habría perdido el equipo necesario para su enlace en vivo, lo que le habría generado un serio inconveniente para salir al aire en Telenoticias.

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Finalmente, Alvarado compartió la anécdota en sus redes sociales con la popular frase: “no puede ser”.