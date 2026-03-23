Lo que no se vio de Elías Alvarado antes de salir en vivo en Telenoticias esta mañana

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias. (redes/Instagram)

El periodista Elías Alvarado dejó claro que en su profesión no hay tiempo ni para secarse el sudor, y es que la mañana de este lunes le tocó correr —pero literal— para poder salir al aire en Telenoticias.

Mientras muchos apenas iban arrancando el día con cafecito en mano, el comunicador estaba dándole duro al gimnasio en Nueva York, cuando le cayó el llamado urgente para cubrir el accidente aéreo ocurrido la noche del domingo en ese estado.

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¿Y qué hizo? Pues salir soplado.

“Me tocó informar sobre el lamentable accidente aéreo que se reportó aquí en Nueva York… el asunto es que yo andaba en el gimnasio, regresé en carrera porque me convocaron para la edición de la mañana”, contó entre risas en sus redes.

Pero lo más asombroso del asunto, y que no se vio en tele, fue el “look” improvisado con el que le tocó entrar en acción.

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias, no pudo ni cambiarse la ropa de gimnasio. (redes)

Tras terminar el avance en canal 7 hizo una historia en sus redes para mostrar que apenas y le dio tiempo de montar el equipo en su casa para la transmisión y si acaso ponerse un saco.

“Vean aquí en pantaloneta todavía del gimnasio… llegar y poner todo el equipo aquí en la sala porque afuera está lloviendo”, relató.

Elías Alvarado mostró el detrás de cámaras de su pase en Telenoticias

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Al final, Elías cumplió como los grandes, demostrando que cuando la noticia llama, no hay excusa que valga… aunque toque cambiar las pesas por el micrófono en cuestión de minutos.