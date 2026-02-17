Elías Alvarado, de Telenoticias, recibió un detallazo en un día muy especial para él

El periodista Elías Alvarado, de Telenoticias, celebró este 16 de febrero sus 36 años de vida y recibió un gran regalo por parte de su esposa Tania Mata que presumió en sus redes.

Primero Alvarado compartió un mensaje cargado de gratitud, en el que destacó lo valioso que ha sido para él poder llegar a un año más rodeado de las personas que ama y que han sido un apoyo constante a lo largo de su camino personal y profesional.

LEA MÁS: “Lo pescaron”: El video que dejó frío a Elías Alvarado en plena transmisión de Telenoticias

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, recibió una deliciosa sorpresa por parte de su esposa. (redes/Instagram)

“El último año ha sido de grandes enseñanzas y de un nuevo comienzo. Cumplir años siempre es bonito, pero para mí es aún más bonito poder hacerlo con las personas que amo”, escribió tras compartir unas fotos donde sale junto a su esposa y su hijo Saúl.

Pero más allá de los mensajes y buenos deseos, el periodista también recibió un regalo muy especial por parte de su esposa, Tania, un detalle hecho con amor que se convirtió en el broche perfecto para la celebración y que, según contó, disfrutó muchísimo.

LEA MÁS: Elías Alvarado confirma resultados de la biopsia por lipoma que le quitaron de la frente

El reportero tico de Nueva York contó que ella le cocinó un delicioso tres leches como pastel de cumpleaños.

El reportero no ha dejado de recibir felicitaciones por parte de sus seguidores en este día tan especial para él.