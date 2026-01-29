Hijo de Elías Alvarado muestra cómo le sigue los pasos a su papá

Saúl, hijo de Elías Alvarado, ya demuestra pasión por el periodismo como su papá. (Cortesía Elías Alvarado /Cortesía Elías Alvarado)

Saúl, hijo de Elías Alvarado, comunicador de Teletica, está comenzando a seguir los pasos de su papá en el mundo de la comunicación.

El pequeño ha demostrado un gran interés por las cámaras y la información, sorprendiendo a quienes lo ven practicar y aprender del oficio de su padre.

LEA MÁS: ¿No vio el antidebate de TD Más? Canal 7 lo pondrá al aire este día y a esta hora

Por medio de TikTok, Alvarado compartió un video donde Saúl hace un reporte desde Nueva York, Estados Unidos, sobre la gran tormenta invernal que azota la ciudad.

LEA MÁS: Juan Carlos Zumbado explicó problema de salud que cambió su apariencia y preocupó en Teletica

“Hola amigos de Costa Rica, acabo de limpiar la nieve. Nos hemos quedado en casa, no hemos podido ir a las tiendas porque están cerradas. Hay peligro con la nieve, y varios vuelos se han cancelado debido a esto”, dijo emocionado el pequeño en el clip compartido por su papá.

Elías Alvarado y su hijo Saúl. (Cortesía Elías Alvarado)

Elías Alvarado relata su odisea en Nueva York: 'Hay que encaramarse en la nieve'

Los seguidores de Elías reaccionaron encantados ante la habilidad del menor: “Desde New York, les informó Saúl Alvarado”, “Bello, con gran fluidez para su edad” y “Eres todo un periodista como papá, nos mantienes informados de manera creativa”, fueron algunos de los comentarios.

Según el medio El Universal, al menos 30 personas han perdido la vida a causa de esta tormenta en Estados Unidos.