¿No vio el antidebate de TD Más? Canal 7 lo pondrá al aire este día y a esta hora

Si se quedó sin ver el antidebate de TD Más o quiere mirarlo de nuevo, canal 7 lo retransmitirá por televisión abierta en los próximos días, previo al cierre de la campaña electoral.

Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, confirmó a La Teja que el gustado encuentro entre cuatro aspirantes a la Presidencia se volverá a transmitir este miércoles 28 de enero, a las 8 p. m., por la señal abierta del canal del trencito.

Ariel Robles del Frente Amplio, Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, Claudia Dobles, de Coalición Alianza Ciudadana y Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Socialcristiana, participaron en el antidebate. Fotografía: Archivo LT. (Foto: Comando de Claudia Dobles/Foto: Comando de Claudia Dobles)

¿Cuándo y dónde se transmitió originalmente?

El antidebate fue transmitido originalmente el miércoles 21 de enero por el canal de paga TD Más 2, así como por Teletica Radio. Debido al impacto que generó, la televisora decidió llevarlo ahora a su señal abierta.

En el encuentro participaron los aspirantes presidenciales:

Claudia Dobles , de Agenda Ciudadana.

, de Álvaro Ramos , de Liberación Nacional.

, de Ariel Robles , del Frente Amplio.

, del Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana.

Claudia Dobles y Juan Carlos Hidalgo en el antidebate de TD Más. Fotografía: Archivo LT. (TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)

Un formato que marcó diferencia

Según Teletica, el antidebate tuvo gran éxito y significó un punto de inflexión en la discusión política rumbo a las elecciones del 1.° de febrero, razón por la cual decidieron retransmitirlo.

“En una propuesta distinta a los formatos tradicionales, donde prevalecieron el diálogo, la generación de acuerdos y un ambiente democrático, participaron los candidatos Claudia Dobles, Ariel Robles, Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo, demostrando que es posible debatir desde la diferencia con respeto y visión país”, indicó canal 7 en una nota publicada en su sitio web.

Tendencia y reacciones positivas

La televisora destacó que el espacio se convirtió en tendencia el mismo día de su transmisión y generó múltiples reacciones posteriores.

“El espacio generó reacciones en líderes de opinión, creadores de contenido, activistas y ciudadanía en general, quienes destacaron el valor del ejercicio y su impacto en el clima electoral”, señaló Teletica.

Además, desde la percepción del público, el antidebate fue visto como un momento de esperanza en medio del ambiente político nacional.

“Evidenció que es posible el diálogo entre visiones distintas, poniendo por delante el bienestar de Costa Rica”, agregó la televisora.

Ariel Robles y Álvaro Ramos en el Antidebate de TD Más. Fotografía: Archivo LT. (TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)

Antes del Debate Final

La retransmisión del antidebate se dará en la víspera del Debate Final, encuentro de aspirantes presidenciales que realizará canal 7 este jueves 29 de enero, a partir de las 7 p. m.