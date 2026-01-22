Así se “jugará” el Antidebate de TD Más que enfrentará a cuatro candidatos a la presidencia de Costa Rica

La periodista de Teletica Stefanía Colombari explicó este miércoles cómo se “jugará” el Antidebate que organizan TD Más 2 y Teletica Radio, programado para este miércoles a las 8 p. m.

Se trata de un encuentro disruptivo en el que participarán Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional), Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio) y Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), y que romperá con el formato tradicional de los debates políticos.

Así será el Antidebate de Teletica Radio y TD Más 2

Un debate sin moderador y con cartas sobre la mesa

Una de las principales particularidades del Antidebate es que no habrá moderador. En su lugar, las reglas y temáticas estarán definidas por un mazo de cartas, lo que convertirá la transmisión en una especie de juego de mesa.

“Este es un espacio diferente en el que el único moderador serán las cartas que plantearán dilemas éticos, rasgos de personalidad, temas de cultura general y de interés público”, explicó Colombari, figura del programa 7 Días.

Así se desarrollará el Antidebate

La periodista detalló que el evento estará dividido en varios bloques. En el primero, los candidatos deberán responder durante 20 minutos a ocho preguntas incluidas en el mazo de cartas.

Posteriormente, dos de los cuatro aspirantes pondrán sobre la mesa el tema que elijan para debatir.

Luego se abrirá un segundo bloque de 20 minutos más con nuevas preguntas del mazo y, finalmente, los otros dos candidatos seleccionarán los temas que discutirán juntos frente a las cámaras.

TD Más realizará un "antidebate" este miércoles 21 de enero con cuatro candidatos a la presidencia. (TD Más/TD Más)

Cuándo y dónde ver el Antidebate

El Antidebate se transmitirá en vivo este 21 de enero por el canal de paga de Teletica, TD Más 2, y también por la frecuencia 91.5 FM de Teletica Radio, ofreciendo una alternativa distinta para conocer a los aspirantes y sus posturas.