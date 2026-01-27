Deportes

Video: Marcel Hernández envía fuerte mensaje de cara al día de las elecciones

Este martes, el Team compartió un video en sus redes sociales, en el que incentiva a la ciudadanía a acercarse a las urnas, el próximo domingo

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El Club Sport Herediano, con Marcel Hernández como protagonista, lanzó un importante mensaje, a días de celebrarse las elecciones nacionales.

Este martes, el Team compartió un video en sus redes sociales, en el cual incentiva a la ciudadanía a acercarse a las urnas el próximo domingo a ejercer su derecho al voto.

Recordemos que Hernández es cubano de nacimiento y en la isla no se puede votar para elegir presidente desde 1959, cuando se llevó a cabo la revolución cubana.

LEA MÁS: José Giacone, técnico de Herediano: “Tenemos que pasar rápido la página”

Lo que sí se hace son elecciones parlamentarias y la última vez en que los cubanos fueron a votaciones fue en el 2023.

Partido Club Sport Herediano vs. Guadalupe FC, fecha 3 del Torneo de Clausura 2026.
Marcel Hernández y el Herediano invitan a la ciudadanía a votar. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El mensaje de Herediano

El video de Herediano relata una conversación entre Marcel y su compañero Aarón Murillo.

—Cubita, mi amada Cuba. ¿Sabes, Muri? Después de tantos años en Cuba, nosotros nunca hemos tenido el privilegio de votar. ¿Tú vas a votar?

Herediano invita a la ciudadanía a votar

LEA MÁS: Marcel Hernández marcó un golazo, pero fuera del fútbol

—Por lo que me dices, Marcel, con mayor motivación, este 1.° de febrero, voy a ir a votar, —mencionó Murillo".

Al final del video, Herediano cierra con un importante mensaje:

“Nuestro privilegio, es tiempo de votar”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
elecciones 2026Marcel HernándezAarón Murillo
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.