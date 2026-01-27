Video: Marcel Hernández envía fuerte mensaje de cara al día de las elecciones

El Club Sport Herediano, con Marcel Hernández como protagonista, lanzó un importante mensaje, a días de celebrarse las elecciones nacionales.

Este martes, el Team compartió un video en sus redes sociales, en el cual incentiva a la ciudadanía a acercarse a las urnas el próximo domingo a ejercer su derecho al voto.

Recordemos que Hernández es cubano de nacimiento y en la isla no se puede votar para elegir presidente desde 1959, cuando se llevó a cabo la revolución cubana.

Lo que sí se hace son elecciones parlamentarias y la última vez en que los cubanos fueron a votaciones fue en el 2023.

Marcel Hernández y el Herediano invitan a la ciudadanía a votar. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El mensaje de Herediano

El video de Herediano relata una conversación entre Marcel y su compañero Aarón Murillo.

—Cubita, mi amada Cuba. ¿Sabes, Muri? Después de tantos años en Cuba, nosotros nunca hemos tenido el privilegio de votar. ¿Tú vas a votar?

Herediano invita a la ciudadanía a votar

—Por lo que me dices, Marcel, con mayor motivación, este 1.° de febrero, voy a ir a votar, —mencionó Murillo".

Al final del video, Herediano cierra con un importante mensaje:

“Nuestro privilegio, es tiempo de votar”.