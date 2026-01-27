Farándula

Telenoticias presenta a su nueva presentadora que debutará este 1.° de febrero

La nueva presentadora de Telenoticias será presentada oficialmente el día de las Elecciones 2026

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Telenoticias, logo, canal 7, Teletica
Telenoticias tendrá una nueva presentadora a partir de febrero.

La cobertura del proceso electoral suma una nueva cara en Telenoticias que sorprenderá mucho a los televidentes.

Se trata de PIA, la primera periodista de inteligencia artificial de Teletica, que desde este lunes se integró a la redacción como una herramienta tecnológica al servicio del análisis y la información política.

LEA MÁS: “Lo pescaron”: El video que dejó frío a Elías Alvarado en plena transmisión de Telenoticias

Ella es PIA, la nueva periodista hecha con Inteligencia Artififical, que debutará en Telenoticias en las Elecciones 2026.
Ella es PIA, la nueva periodista hecha con Inteligencia Artififical, que debutará en Telenoticias en las Elecciones 2026. (Redes/Captura de video)

Esta presentadora digital llega para aportar datos, contexto y análisis en tiempo real, con el objetivo de brindar a la audiencia información clara, verificada y oportuna durante el día de las elecciones.

Su función principal será aportar contexto durante las transmisiones, responder consultas en tiempo real y ofrecer datos clave sobre la historia electoral del país, los programas de gobierno inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones y los principales resultados del Programa Estado de la Nación.

La empresa GBM fue la que desarrolló esta herramienta y destaca que es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede utilizarse de forma responsable.

LEA MÁS: Él es el muchacho de nombre “raro” que hoy da noticias en Telenoticias

Ella es PIA, la nueva periodista hecha con Inteligencia Artififical, que debutará en Telenoticias en las Elecciones 2026.
PIA fue creada con Inteligencia Artificial y es toda una experta en política. (Redes/Captura de video)

“La IA puede convertirse en una aliada estratégica para mejorar el acceso a información confiable y apoyar la toma de decisiones, tanto a nivel empresarial como social”, señaló Gabriela Hidalgo, gerente regional de Mercadeo de la compañía, a través de Teletica.com.

PIA fue presentada junto con el periodista Luis Ortiz, quien estará a su lado dando los datos electorales este próximo domingo.

La nueva presentadora de Telenoticias será presentada el día de las Elecciones 2026.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TelenoticiasPIAInteligencia ArtificialElecciones 2026
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.