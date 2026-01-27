Telenoticias presenta a su nueva presentadora que debutará este 1.° de febrero

Telenoticias tendrá una nueva presentadora a partir de febrero.

La cobertura del proceso electoral suma una nueva cara en Telenoticias que sorprenderá mucho a los televidentes.

Se trata de PIA, la primera periodista de inteligencia artificial de Teletica, que desde este lunes se integró a la redacción como una herramienta tecnológica al servicio del análisis y la información política.

Ella es PIA, la nueva periodista hecha con Inteligencia Artififical, que debutará en Telenoticias en las Elecciones 2026. (Redes/Captura de video)

Esta presentadora digital llega para aportar datos, contexto y análisis en tiempo real, con el objetivo de brindar a la audiencia información clara, verificada y oportuna durante el día de las elecciones.

Su función principal será aportar contexto durante las transmisiones, responder consultas en tiempo real y ofrecer datos clave sobre la historia electoral del país, los programas de gobierno inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones y los principales resultados del Programa Estado de la Nación.

La empresa GBM fue la que desarrolló esta herramienta y destaca que es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede utilizarse de forma responsable.

PIA fue creada con Inteligencia Artificial y es toda una experta en política. (Redes/Captura de video)

“La IA puede convertirse en una aliada estratégica para mejorar el acceso a información confiable y apoyar la toma de decisiones, tanto a nivel empresarial como social”, señaló Gabriela Hidalgo, gerente regional de Mercadeo de la compañía, a través de Teletica.com.

PIA fue presentada junto con el periodista Luis Ortiz, quien estará a su lado dando los datos electorales este próximo domingo.

La nueva presentadora de Telenoticias será presentada el día de las Elecciones 2026.