Elías Alvarado sorprende al mostrar una de sus “caras” menos conocidas

El periodista de Telenoticias Elías Alvarado sorprendió este martes al mostrar una faceta poco conocida: su lado más romántico y enamorado, en una fecha muy especial.

El comunicador dedicó un emotivo mensaje a su esposa Tania, quien está celebrando su cumpleaños este 28 de abril.

Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera periodística. Él es corresponsal de Telenoticias en esa ciudad estadounidense. Fotografía: Archivo LT. (Instagram Elías Alvarado/Instagram Elías Alvarado)

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“Una de las bendiciones más grandes”

Alvarado no escatimó en palabras para expresar todo el amor, admiración y agradecimiento que siente por su pareja.

“Celebro la vida de mi esposa, mi compañera, mi apoyo y una de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado”, dijo Alvarado en la primera parte de su mensaje.

El regalo que recibe todos los días

El periodista, quien actualmente trabaja como corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, también hizo una confesión muy especial.

“Gracias por caminar a mi lado, por tu amor, tu paciencia y por hacer de cada día algo especial. Verte sonreír es uno de mis regalos favoritos”, reveló el comunicador.

Elías Alvarado mostró su lado más romántico y de galán. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

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Un deseo lleno de amor

Elías también aprovechó la ocasión para expresar sus deseos para este nuevo año de vida de su esposa y madre de su único hijo, Saúl.

“Feliz cumpleaños, amor. Que este nuevo año de vida venga lleno de salud, alegría, sueños cumplidos y muchas bendiciones. Te amo”, finalizó.

Publicación llena de reacciones

El mensaje fue acompañado por dos fotografías de la pareja, en las que dejan ver lo felices y enamorados que están.

La publicación ya suma miles de “me gusta” y comentarios de seguidores que se unieron a las felicitaciones para Tania, entre esos muchos famositicos.

Elías Alvarado compartió este mensaje lleno de romance y admiración para su esposa Tania. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

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