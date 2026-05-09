¿Quién es María José Quesada, la compañera de pódcast de Montserrat del Castillo? El lazo entre ellas le sorprenderá

Si usted ya escuchó o vio alguno de los dos primeros capítulos del pódcast “Entre dudas y fe” que Montserrat del Castillo lanzó la semana pasada, posiblemente se preguntará quién es la joven que sale en el programa junto con la presentadora de Teletica.

Ella se llama María José Quesada y el lazo que la une con la figura de De boca en boca le sorprenderá, pues aunque tienen relativamente poco de conocerse, comparten un vínculo con una persona que, para ambas, es muy importante en sus vidas.

María José Quesada tiene 34 años y es la compañera de Montserrat del Castillo en el pódcast Entre dudas y fe. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Majo Quesada, de 34 años, es desde el 23 de diciembre del 2022 la esposa de Steven Cantillano, uno de los grandísimos amigos de toda la vida de Montserrat del Castillo.

Montse y Steven se conocieron durante la adolescencia en la iglesia cristiana a la que estaban congregados. La mediática presentadora de canal 7 era su líder religiosa en ese entonces y de ahí nació una amistad que se quedó para toda la vida.

Sobre eso, el proyecto del pódcast y parte de su historia de vida, Majo conversó con La Teja hace unos días.

¿Quién es María José Quesada?

Una mujer de casi 35 años. Tengo una empresa de eventos con mi esposo; él es DJ y nos dedicamos a bodas. También tenemos un negocio de una tienda virtual de plantas y, adicionalmente, hago eventos enfocados para mujeres.

¿Cómo conoce a Montserrat del Castillo?

Montserrat hasta hace un tiempo fue una desconocida en mi vida, pero no en la vida de mi esposo; sin embargo, no teníamos tanta cercanía, pero hoy, con el poco tiempo que llevamos de compartir, la llegué a conocer un montón.

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Montserrat del Castillo y María José Quesada lanzaron su pódcast el 30 de abril pasado. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Qué relación hay entre Montserrat y su marido?

Cuando ellos eran adolescentes, asistían a la misma iglesia y ella era la líder de él. Entonces ella siempre vacila porque dice que lo ve como un hijo y hasta el día de hoy tienen la misma relación. Cuando ella está achicopalada y mi esposo se da cuenta, se apoyan. Es una relación de amistad muy linda la que tienen ellos dos. A Montserrat la conozco poco, pero lo que he conocido de ella es a una mujer completamente distinta a la que pintan. Ella tiene un aura de Dios increíble. Las dos teníamos caminos distintos, pero en el ojo de Dios siempre estaba que en algún momento nos íbamos a unir para que Montserrat pudiera seguir con su llamado y yo cumpliera con el propósito que Dios me había puesto y por el que me hizo pasar por pruebas muy duras.

¿Cómo cuáles pruebas?

En el episodio “Lo perdí todo” (el segundo del pódcast Entre dudas y fe) abrí mi corazón para hablar sobre eso. Tiene que ver con mi sueño de ser mamá terrenal y de una pérdida gestacional que tuve hace 10 meses.

Novata Segunda entrega Empresaria Majo Quesada no tenía experiencia trabajando frente a las cámaras antes de este pódcast. El pódcast Entre dudas y fe ya tiene confirmada una segunda temporada. Majo es emprendedora de varios negocios, entre esos la planificación de eventos y una tienda virtual de plantas.

¿Montserrat la invitó a unirse al proyecto o cómo llegan a coincidir en ese espacio?

Un día mi esposo y yo estábamos en un evento de los que hacemos y Montserrat nos llama y nos dice que va a pasar un momento; nosotros estábamos trabajando, pero ella insistió en que necesitaba pasar.

Cuando llegó, me dijo que quería hacer un pódcast desde hace cuatro años y que yo era la compañera que Dios quería para que estuviera con ella ahí. Esa vez me planteó su inquietud y me dijo que no tenía que darle la respuesta de una vez, pero yo volteé a ver a mi esposo y le dije a Montse que no era una decisión difícil porque 10 meses antes Dios había puesto en mi corazón la idea de hacer un pódcast. De hecho, lo hice y lo grabé con mis medios, pero siempre se me presentaban trabas, como que la vida no quería que lo hiciera, pero esa invitación de Montse fue una oración contestada. Yo le dije que tenía un nombre para el proyecto y a ella le pareció perfecto.

María José Quesada junto a su esposo Steven Cantillano, uno de los grandes amigos de toda la vida de Montserrat del Castillo. Fotografía: Instagram Majo Quesada. (Instagram/Instagram)

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¿Entonces fue usted la que le puso “Entre dudas y fe”?

Sí, era el nombre que yo había pensado para cuando intenté hacerlo por primera vez. Cuando estaba en ese proceso, pensé que uno como persona siempre anda en una duda constante por todo, pero que en medio de eso siempre estaba la semillita de la fe de que uno siempre intenta creer con positivismo que todo va a salir bien. Entonces la vida del ser humano casi siempre está entre las dudas y la fe. Yo pensé que a Montserrat no le iba a gustar ese nombre, pero me sorprendió diciéndome que era perfecto y que quería que se llamara así.

Se unió a una figura muy mediática del país, ¿cómo ha sido ese proceso siendo usted totalmente desconocida?

Es una unión muy chiva, real y sincera. Montserrat es un ser tan increíble que ella lo hace a uno sentirse al mismo nivel.

Creo que yo, en este proyecto, estoy representando a las mujeres que quieren alzar la voz y que no tienen un medio para hacerlo; entonces, mi fin y mi enfoque en este pódcast es el dúo que hacemos Montserrat con su faceta de presentadora y con su alcance, más el mío, que es de traer la voz de personas que no tenemos un alcance real para poder levantar la voz y contar nuestra historia, que puede ser inspiración y motivación para otros.

Creo que, al final, ese es el objetivo de este pódcast, que las personas se sientan acompañadas en sus procesos y no solo las mujeres, porque nosotros también hablamos sin filtros de cosas que los hombres pasan.

¿Cómo fue grabar con Montserrat, por la experiencia de tantos años que tiene en la tele?

Cuando llegué a grabar el primer episodio, decía: ‘Qué miedo’, porque ella tiene toda la experiencia y yo nunca he hecho eso, pero ella llegó tan relajada que me pasó esa paz. Siento que nos vemos al mismo nivel, no porque yo sea muy carga, sino porque ella hizo que yo brillara y eso se lo agradezco, porque cuesta mucho y, entre mujeres, lamentablemente, cuesta más porque siempre queremos como opacar a la otra.

María José Quesada produce los eventos Cukis Terapia, enfocados para la mujer. Fotografía: Instagram Majo Quesada. (Instagram/Instagram)

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¿Ahora son amigas?

Tenemos ahorita una gran relación, gracias a Dios, porque en un pódcast, realmente, para estar a la par de alguien y hablar temas que toquen fibras sensibles y todo, uno tiene que llegar a conocer a la persona. El pódcast nos hizo estar trasnochadas, madrugadas, estar juntas mucho tiempo y tenemos una relación bonita que empezó a crecer gracias a este proyecto.