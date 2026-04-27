Así fue el sorpresivo debut de Montserrat del Castillo en Batalla de Karaoke que incluyó hasta ranchera en vivo

Monserrat del Castillo debutó con seguridad en el escenario. (batalla de karaoke /batalla de karaoke)

Desde su primera aparición en el escenario de Batalla de Karaoke, Montserrat llamó la atención. Llegó con un look sencillo, pero elegante: pantalón blanco, blusa negra y el cabello recogido en un moño que le daba un toque fresco.

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Pero si algo marcó su debut no fue solo cómo se veía, sino cómo se movía.

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La presentadora no se guardó nada. Vaciló con sus compañeros, interactuó con el público y poco a poco fue soltándose hasta sentirse completamente cómoda en el escenario.

Ese estilo natural fue el que terminó conectando con la gente.

Y cuando ya tenía el ambiente en la mano, decidió ir un paso más allá.

Su look elegante destacó en su primera aparición. (batalla de karaoke /batalla de karaoke)

Montserrat sorprendió al animarse a cantar “Mochila Azul”, tema del cantante Pedro Fernández, lo que generó reacciones inmediatas entre quienes estaban presentes.

Ahí fue donde terminó de redondear su presentación: divertida, auténtica y sin complicarse.

Quienes la vieron coinciden en que hizo un trabajo sólido para ser su primera vez y que dejó claro que puede dar mucho más en el programa.

Su debut no pasó desapercibido… y más bien dejó a más de uno esperando su próxima aparición.