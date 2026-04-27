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Así fue el sorpresivo debut de Montserrat del Castillo en Batalla de Karaoke que incluyó hasta ranchera en vivo

La presentadora se soltó desde el inicio, puso a bailar al público y sorprendió con su lado más divertido

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Por Fabiola Montoya Salas
batalla de karaoke
Monserrat del Castillo debutó con seguridad en el escenario. (batalla de karaoke /batalla de karaoke)

Desde su primera aparición en el escenario de Batalla de Karaoke, Montserrat llamó la atención. Llegó con un look sencillo, pero elegante: pantalón blanco, blusa negra y el cabello recogido en un moño que le daba un toque fresco.

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Pero si algo marcó su debut no fue solo cómo se veía, sino cómo se movía.

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La presentadora no se guardó nada. Vaciló con sus compañeros, interactuó con el público y poco a poco fue soltándose hasta sentirse completamente cómoda en el escenario.

Ese estilo natural fue el que terminó conectando con la gente.

Y cuando ya tenía el ambiente en la mano, decidió ir un paso más allá.

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Su look elegante destacó en su primera aparición. (batalla de karaoke /batalla de karaoke)

Montserrat sorprendió al animarse a cantar “Mochila Azul”, tema del cantante Pedro Fernández, lo que generó reacciones inmediatas entre quienes estaban presentes.

Ahí fue donde terminó de redondear su presentación: divertida, auténtica y sin complicarse.

Quienes la vieron coinciden en que hizo un trabajo sólido para ser su primera vez y que dejó claro que puede dar mucho más en el programa.

Su debut no pasó desapercibido… y más bien dejó a más de uno esperando su próxima aparición.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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