Montserrat del Castillo reemplaza a Keyla Sánchez en Batalla de Karaoke, de Teletica: ¿qué pasó?

En medio del romántico momento personal por el que pasa, Montserrat del Castillo asumirá un nuevo reto profesional en Teletica.

Sorpresivamente, canal 7 anunció este jueves que la presentadora de De boca en boca reemplazará a Keyla Sánchez en la conducción de Batalla de karaoke.

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Montserrat del Castillo debutará en Batalla de karaoke. (Captura/Captura)

Teletica explica el motivo del cambio

El ajuste, explicó la televisora, es temporal y se debe a que Sánchez tiene un compromiso personal y familiar que le impide estar este 26 de abril en el nuevo formato del 7.

“Keyla se ausentará por motivos personales”, indicó el canal a través del sitio web del canal del trencito.

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Sánchez tendrá un viaje familiar por motivo de la graduación de primaria de su hijo Thiago, por lo que no podrá acompañar este domingo a Mauricio Hoffmann e Ítalo Marenco en la presentación del programa.

La productora de Batalla de karaoke, Vivian Peraza, explicó que la ausencia de Keyla en la tercera gala del programa dedicado a cantantes aficionados ya estaba planificada desde antes.

Una primera vez para Montserrat del Castillo

En declaraciones a teletica.com, Montserrat contó que la producción le consultó el martes pasado su disponibilidad para presentar el programa.

Keyla Sánchez es la presentadora estelar de Batalla de karaoke. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly ARce)

“Nunca he estado en un programa que tenga público”, dijo Montserrat, en referencia a los programas en los que ha trabajado, porque sí participó en Dancing with the Stars que tiene público en vivo.

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“Tengo mucha adrenalina por ir y estoy muy emocionada”, afirmó Del Castillo.

Montse hará su debut en el cierre de una semana donde su vida personal fue comidilla de mucha gente, ya que el martes pasado, en De boca en boca, confirmó que se había enamorado tras casi año y medio de haberse separado de su esposo.