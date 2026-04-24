Keyla Sánchez suelta todo sobre su “salida” de Batalla de karaoke y manda mensaje a Montserrat del Castillo

La presentadora Keyla Sánchez no se guardó nada y reveló con detalle el verdadero motivo de su “salida” de Batalla de karaoke, programa de canal 7 que conduce junto a Ítalo Marenco y Mauricio Hoffmann.
Este jueves Teletica anunció el gran ajuste que sufrirá su nuevo programa para la gala de este domingo 26 de abril, pues Sánchez dejará el espacio y en su lugar la televisora eligió como reemplazo a Montserrat del Castillo.
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El viaje que ya tenía planeado con su hijo
La guapa ramonense contó el poderoso motivo de su salida temporal del espacio de canto aficionado a través de varias historias en Instagram, luego de que mucha gente le empezara a consultar sobre eso.
Sánchez explicó que, desde hace varios meses había acordado con su expareja, Carlos Hernández, premiar a Thiago, el hijo que tienen en común, con un viaje a México a una actividad que el niño quería ir y que tiene que ver con peleas.
“Thiago ha rogado, implorado, suplicado, pedido este viaje”, dijo Keyla sobre el deseo de su retoño de ir al Supernova: Génesis, un gran evento de boxeo de influencers y creadores de contenido que es muy famoso en México.
El evento será este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México y será transmitido en vivo por Netflix. Además, en el entretiempo habrá una presentación de Carín León y Ozuna; por lo que Keyla viajará a ese país en las próximas horas.
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Un permiso especial desde el inicio
“Es un permiso superespecial que yo tenía y desde que me llaman para el formato dije que sí pero que tenía un paréntesis enorme que era que ya tenía programado un viaje con Thiago y la producción, como siempre, superlindos, entendieron”, dijo Keyla.
La complacencia a su hijo es en premio a todo el esfuerzo y dedicación de los últimos seis años en la escuela. Él se gradúa de primaria este año.
“El año pasado a él le fue superbién en la escuela, estudia, es disciplinado y responsable y este año es el último año de la escuela y como regalo decidimos dárselo”, agregó.
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Mensaje a su reemplazo
Keyla prometió que regresa al programa el domingo 3 de mayo, pero por lo pronto aprovechó para enviarle un mensaje a Montserrat del Castillo, quien la reemplazará en su ausencia.
“Montse lo va a hacer perfecto (...). Lo va a hacer superbién, tiene al lado a compañeros superprofesionales, además de que ella es una crack, una carga”, dijo.