Keyla Sánchez suelta todo sobre su “salida” de Batalla de karaoke y manda mensaje a Montserrat del Castillo

La presentadora Keyla Sánchez no se guardó nada y reveló con detalle el verdadero motivo de su “salida” de Batalla de karaoke, programa de canal 7 que conduce junto a Ítalo Marenco y Mauricio Hoffmann.

Este jueves Teletica anunció el gran ajuste que sufrirá su nuevo programa para la gala de este domingo 26 de abril, pues Sánchez dejará el espacio y en su lugar la televisora eligió como reemplazo a Montserrat del Castillo.

Keyla Sánchez no estará este domingo en Batalla de karaoke. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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El viaje que ya tenía planeado con su hijo

La guapa ramonense contó el poderoso motivo de su salida temporal del espacio de canto aficionado a través de varias historias en Instagram, luego de que mucha gente le empezara a consultar sobre eso.

Sánchez explicó que, desde hace varios meses había acordado con su expareja, Carlos Hernández, premiar a Thiago, el hijo que tienen en común, con un viaje a México a una actividad que el niño quería ir y que tiene que ver con peleas.

“Thiago ha rogado, implorado, suplicado, pedido este viaje”, dijo Keyla sobre el deseo de su retoño de ir al Supernova: Génesis, un gran evento de boxeo de influencers y creadores de contenido que es muy famoso en México.

Keyla Sánchez explica el motivo de su salida de Batalla de karaoke

El evento será este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México y será transmitido en vivo por Netflix. Además, en el entretiempo habrá una presentación de Carín León y Ozuna; por lo que Keyla viajará a ese país en las próximas horas.

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Un permiso especial desde el inicio

“Es un permiso superespecial que yo tenía y desde que me llaman para el formato dije que sí pero que tenía un paréntesis enorme que era que ya tenía programado un viaje con Thiago y la producción, como siempre, superlindos, entendieron”, dijo Keyla.

La complacencia a su hijo es en premio a todo el esfuerzo y dedicación de los últimos seis años en la escuela. Él se gradúa de primaria este año.

“El año pasado a él le fue superbién en la escuela, estudia, es disciplinado y responsable y este año es el último año de la escuela y como regalo decidimos dárselo”, agregó.

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Montserrat del Castillo reemplazará a Keyla Sánchez en Batalla de karaoke. (Captura/Captura)

Mensaje a su reemplazo

Keyla prometió que regresa al programa el domingo 3 de mayo, pero por lo pronto aprovechó para enviarle un mensaje a Montserrat del Castillo, quien la reemplazará en su ausencia.

“Montse lo va a hacer perfecto (...). Lo va a hacer superbién, tiene al lado a compañeros superprofesionales, además de que ella es una crack, una carga”, dijo.