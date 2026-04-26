Keyla Sánchez apareció en un lugar inesperado nada más y nada menos con su ex

La presentadora Keyla Sánchez se ausentó esta semana de Batalla de Karaoke por una razón muy especial: viajar junto a su ex, el exfutbolista Carlos Hernández, para cumplirle un sueño a su hijo Thiago.

Un viaje por amor de madre y padre

Keyla Sánchez viajó a México junto a su hijo y su ex. (Captura/Captura)

La también influencer decidió hacer una pausa en sus compromisos laborales para acompañar a su hijo a México, donde el pequeño tenía un anhelo pendiente como regalo por su graduación escolar.

El objetivo del viaje es asistir al evento Supernova: Génesis, que se realizará este domingo en la Ciudad de México, un espectáculo que combina boxeo amateur con celebridades, streamers e influencers, además de presentaciones musicales de Ozuna y Carín León, y que será transmitido por Netflix.

Reencuentro familiar

Aunque Keyla ha compartido varios momentos del viaje en redes sociales, no había mostrado a su ex. Sin embargo, fue el propio Thiago quien publicó imágenes donde aparece junto a ambos.

En las fotos, los tres posan sonrientes y el menor escribió: “Viaje con papá y mamá”, dejando ver la unión familiar en este momento especial.

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La presentadora reaccionó al posteo asegurando que ambos aman profundamente a su hijo y que harían lo que fuera por verlo feliz.

Keyla Sánchez y Carlos Hernández terminaron su relación hace varios años, pero han logrado mantener una relación cordial enfocada en el bienestar de Thiago.

Este viaje es una muestra de esa dinámica, donde ambos priorizan compartir momentos importantes en la vida de su hijo.

Keyla Sánchez viajó a México junto a su hijo y su ex. (Captura/Captura)

Enamorada en otra etapa

A pesar del reencuentro con su ex, la presentadora atraviesa una etapa distinta en lo sentimental, ya que mantiene una relación con Felipe Muñoz, quien incluso la acompañó recientemente en el programa.

El viaje, sin embargo, refleja que más allá de las relaciones pasadas, el enfoque principal sigue siendo la familia.