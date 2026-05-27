(Video) Melania Villalta sorprendió en Tailandia al desfilar sin nada de maquillaje

Melania Villalta volvió a llamar la atención en el Miss Grand International All Stars, en Tailandia, luego de enfrentar una de las pruebas más comentadas y exigentes de la competencia preliminar.

Melania Villalta está participando en el Miss Grand International All Stars, en Tailandia. (Instagram/Instagram)

La representante costarricense no solo desfiló en traje de gala frente al jurado, sino que tuvo que presentarse completamente al natural, sin una sola gota de maquillaje, dinámica que por primera vez forma parte de esta edición del certamen internacional.

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Melania Villalta en el Miss Grand International All Stars 2026

La presentadora de Teletica sorprendió al mostrar su rostro totalmente limpio y dejó ver no solo su belleza natural, sino también la seguridad y soltura con la que se desenvolvió ante las cámaras.

Melania logró coquetear muy bien con el lente y destacó por sus expresiones, carisma y elegancia durante la actividad preliminar, una de las pruebas clave antes de la gran final.

Melania Villalta lució sin gota de maquillaje en el Miss Grand International All Stars 2026 (redes/Instagram)

Hace apenas unos días, la modelo también había superado otro importante reto dentro del concurso: realizar por primera vez una entrevista completa en inglés frente al jurado, algo que ella calificó como uno de los mayores desafíos personales de su participación.

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Melania Villalta en el Miss Grand International All Stars 2026

La costarricense continúa destacando en el Miss Grand International All Stars mientras, paralelamente, se prepara para regresar a la televisión nacional como parte de La Revista Mundialista de Teletica.

La gran final del Miss Grand International All Stars será este sábado 30 de mayo en la ciudad de Bangkok.