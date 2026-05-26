Melania Villalta se atrevió a algo por primera vez en prueba de fuego del concurso en el que participa

La presentadora de Teletica Melania Villalta vivió este martes uno de los momentos más importantes y tensos desde que inició su participación en el Miss Grand International All Stars, en Tailandia.

La representante costarricense cumplió con una de las pruebas más determinantes del concurso: la entrevista oficial con el jurado, actividad considerada una de las más exigentes dentro de la competencia.

Melania Villalta se vistió así para la entrevista con el jurado del Miss Grand International All Stars. (Instagram/Instagram)

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Melania hizo toda la entrevista en inglés

Melania Villalta sorprendió al revelar que decidió realizar toda la entrevista en inglés, algo que nunca antes había hecho en un certamen.

“Día de entrevista y para los que me conocen, uno de los días más importantes, donde como comunicadora podré dar a conocer el mensaje que quiero dar y proyectar la razón por la que estoy aquí y decido representar a Costa Rica y Centroamérica en esta primer edición del Miss Grand International All Stars”, expresó la modelo.

Luego confesó el enorme reto personal que significó esa decisión.

“Es la primera vez en mi vida que hago una entrevista en inglés. Llevo meses estudiando mucho y hoy (este martes) me siento orgullosa de haberlo logrado”, afirmó.

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Melania Villalta impresiona con su belleza en el certamen internacional. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

La entrevista podría marcar el rumbo del concurso

Aunque los resultados de la entrevista no se conocen todavía, esta prueba suele ser una de las más importantes en concursos internacionales de belleza, ya que permite evaluar la personalidad, seguridad y capacidad de comunicación de las candidatas.

Además del certamen internacional, la modelo y comunicadora vive un gran momento profesional, ya que pronto regresará oficialmente a la televisión costarricense.

Melania será parte de La Revista Mundialista, producción de Teletica que arrancará este lunes 1 de junio.

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