Melania Villalta ya empieza a dejar el nombre de Costa Rica en alto en Tailandia

Melania Villalta ya luce oficialmente la banda de Costa Rica en Tailandia. (Instagram /Instagram)

La modelo y figura de VM Latino y El Chinamo, Melania Villalta, ya comenzó a robarse las miradas en Tailandia, donde representa a Costa Rica en el certamen Miss Grand International All Stars 2026.

Y es que la guapa ya recibió oficialmente la banda de Costa Rica y empezó a destacar en las actividades del concurso, emocionando a muchísimos ticos que siguen de cerca su participación internacional.

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Fue la página Bellezas Costarricenses la que compartió un video donde se observa a Melania modelando en traje de baño, luciendo la banda tricolor y dejando en alto el nombre del país.

“Melania porta oficialmente la banda oficial de Costa Rica en Miss Grand International”, comentaron junto a las imágenes.

La participación de la modelo no ha pasado desapercibida y poco a poco comienza a ganarse la atención y los elogios del público internacional.

Melania Villalta en la pasarela. Captura (captu/captura)

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La figura de VM Latino viajó a Tailandia para cumplir uno de sus grandes sueños. (Instagram/Instagram)

Antes de viajar a Asia, Melania compartió con sus seguidores la mezcla de emoción y nervios que sentía por este importante paso en su carrera.

“Costa Rica estamos listos. Gracias por tanto amor y apoyo”, escribió antes de irse al concurso.

La modelo también aprovechó para agradecerle a su familia por acompañarla y apoyarla en este sueño que podría cambiarle la vida.

“Son mi fuerza siempre y si hoy estoy aquí también es gracias a ustedes”, expresó.

Ahora, Melania ilusiona a muchos costarricenses que sueñan con verla traer una importante corona internacional para el país.