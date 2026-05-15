Melania Villalta sale a perseguir un nuevo sueño muy lejos tras anunciar su regreso a Teletica

La bellísima presentadora y modelo costarricense Melania Villalta emprendió este jueves uno de los viajes más importantes de su vida.

La figura de El Chinamo y VM Latino salió de Costa Rica rumbo a Tailandia, donde representará al país en el certamen internacional Miss Grand International All Stars 2026.

Melania Villalta va tras un sueño que le cambiaría la vida para siempre si lo hace realidad. (Instagram/Instagram)

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Más de 24 horas de viaje hacia su sueño

Melania compartió con sus seguidores parte de la emoción y nervios que siente antes de llegar al país asiático, donde buscará destacar en uno de los concursos de belleza más mediáticos del momento.

“Costa Rica estamos listos. Me quedan más de 24 horas de viaje para alcanzar mi destino, Tailandia. Gracias por tanto amor y apoyo, gracias a cada marca que se hizo presente. Gracias por respaldarme en este regreso, llegó la hora y hoy como siempre, a Dios le entrego esta oportunidad”, escribió antes de abordar el avión.

Melania Villalta viaja a Tailandia a cumplir un sueño

Su familia la acompañó al aeropuerto

La modelo también aprovechó el momento para dedicar unas emotivas palabras a sus papás, hermanos y sobrina, quienes estuvieron con ella antes de iniciar la travesía.

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“Y antes de comenzar esta experiencia gracias pa y ma, gracias macha y a mis hermanos por siempre estar, por irse conmigo hasta el fin del mundo y ser siempre la primera fila en este proceso de construir, forjar y crecer. Son mi fuerza siempre y si hoy estoy aquí también es gracias a ustedes”, expresó.

Regresará también a Teletica

El viaje de Melania ocurre apenas un día después de que se confirmara su regreso a Teletica como parte del elenco de La Revista Mundialista, programa especial que canal 7 producirá para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La noticia emocionó a muchos seguidores de la joven, quien poco a poco sigue consolidándose en el medio nacional.

Adriano Núñez le dedicó emotivo mensaje

Quien también reaccionó al viaje fue Adriano Núñez, director de Adriano Models y la persona que eligió a Melania para representar al país en el certamen internacional.

“Mi corazón explota de felicidad. Amo verte brillar y como tú misma dices, yo ya gané y así será”, escribió Núñez.

Melania Villalta se va de Costa Rica en busca de cumplir un sueño

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La final será en Bangkok

La gran final del Miss Grand International All Stars 2026 se realizará el próximo 30 de mayo en Bangkok, donde Melania buscará dejar el nombre de Costa Rica en alto.