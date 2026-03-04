Diego Bravo y Melania Villalta sufren las consecuencias de la guerra entre Irán y Medio Oriente

Lo que inició como un viaje soñado terminó convirtiéndose en una experiencia marcada por la incertidumbre para Diego Bravo y la modelo Melania Villalta, quienes están sufriendo las consecuencias del conflicto bélico que sacude al Medio Oriente.

Diego Bravo y Melania Villalta, creadores de contenido, sufren las consecuencias de la guerra entre Irán y Medio Oriente. (redes/Instagram)

Ellos se encuentran actualmente varados en Europa, pues se llevaron la sorpresa, al llegar a Madrid, España, de que les cancelaron el siguiente vuelo.

Según explicó el exparticipante de Mira quién baila, el itinerario incluía una escala en Abu Dhabi, punto que se ha visto afectado por las tensiones regionales. Esta situación llevó a la aerolínea —y a muchas otras— a suspender temporalmente vuelos con destino o paso por esa zona.

Bravo relató que, tras llegar a Madrid, debieron buscar alojamiento de emergencia mientras analizan las alternativas para retomar el viaje.

Aunque su destino final era Asia, específicamente Tailandia y Malasia, por ahora ambos permanecen a la espera de una solución que les permita continuar de forma segura.

“Mañana por la mañana (jueves) volábamos a Malasia, pero teníamos una escala en Abu Dhabi y, pues, allá la situación está algo complicada en Medio Oriente y la aerolínea decidió cancelar los vuelos, no solamente la nuestra, sino un montón de aerolíneas están cancelando vuelos hacia Medio Oriente, pues estamos en el Airbnb, vamos a ver qué acontece y ver si al final de cuentas vamos a llegar a Asia”, dijo muy triste.

Esta experiencia refleja cómo los conflictos internacionales pueden impactar incluso a viajeros comunes, obligándolos a modificar rutas y enfrentar imprevistos lejos de casa.