Mucho más que presentadora: Conozca las facetas poco conocidas de Melania Villalta

Melania Villalta, presentadora y modelo, hizo un repaso de cómo inicio su carrera. (redes/Instagram)

La modelo y presentadora Melania Villalta decidió abrir el baúl de los recuerdos y compartir con sus seguidores una faceta poco conocida de su historia personal y profesional, dejando ver que, mucho antes de consolidarse en los medios, ya exploraba distintos sueños que hoy siguen muy vivos en su corazón.

Por medio de sus redes sociales, Villalta publicó varios videos que la llenaron de nostalgia. Uno de ellos corresponde a su participación en un concurso de belleza, cuando aún era menor de edad, mientras que otro muestra un talento que muchos desconocían: su pasión por el canto y, de verdad, que canta bonito.

La prueba de que tiene talento para participar incluso en un formato como Nace una estrella, la dio cuando fue invitada al programa Sin Peláez en la lengua, de TD Más. Describió esa experiencia como una de las primeras puertas que se le abrieron formalmente en el mundo de la comunicación.

“Me encontré este recuerdo de hace más de un año y me dio felicidad pensar que, aunque evidentemente a lo que me he dedicado es a la comunicación, los medios en los últimos años me han dado la oportunidad de vivir distintas etapas que en algún momento fueron parte de mi vida y disfrutarlas”, escribió la presentadora, dejando claro que cada paso recorrido ha sido fundamental para llegar a donde está hoy.

Melania Villalta también le hace a la cantada

Bella desde siempre

Melania también recordó que sus inicios fueron arriba de las pasarelas cuando soñaba con ganar muchas coronas.

“Hoy vi muchos recuerdos y este en específico fue literalmente mi inicio de todo; sí, en este mundo de comunicación comencé siendo una miss Costa Rica para Teen Universe”, confesó, destacando que ese proceso marcó un antes y un después en su vida.

La presentadora de El Chinamo también aprovechó el momento para reflexionar sobre el papel de las redes sociales, plataforma a la que le guarda un cariño especial.

“Las redes sociales son una plataforma hermosa (y a la que personalmente le tengo un cariño porque me han abierto muchas puertas). Pero aquí no es donde se ve el verdadero reflejo de nuestro corazón y lo que verdaderamente nos hace sentir vivos”, señaló.

Melania Villalta y su faceta como miss teen

Con un mensaje cargado de inspiración, Villalta motivó a sus seguidores a perseguir sus sueños sin miedo.

“Trabajen siempre por lo que les haga feliz, persigan sus sueños, no dejen que ningún factor los detenga. Amemos mucho, disfrutemos, vivamos apasionadamente todo lo que nos importa, equivoquémonos, aprendamos… Que todo forma parte de nuestra historia”, publicó.

A sus 23 años Melania Villalta ya se ganó un lugar en la televisión nacional y en las redes sociales. (Instagram/Instagram)

Incluso, habló de las dudas que surgen con el paso del tiempo y los cambios de etapa y de que no está mal sentir miedo, pero que al final hay que atreverse.

“La vida es de etapas; a veces todo está perfecto, a veces tropezamos, pero todo valdrá la pena siempre y cuando elijan hacer y vivir en lo que les haga feliz”, concluyó la figura de Teletica en diciembre.